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Naționalele calificate la Cupa Mondială din acest an își continuă pregătirile, iar joi se dispută mai multe partide amicale în care sunt implicate formațiile de la turneul final. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.84 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de joi, 4 iunie 2026.

Biletul zilei la pariuri, joi, 4 iunie 2026. Câștig de 484 de lei cu meciuri amicale internaționale

Joi, de la ora 20:00, naționala Suediei va disputa ultimul meci amical înainte de debutul la turneul final din SUA, Canada și Mexic. Gruparea antrenată de fostul tehnician al lui Chelsea, Graham Potter, va juca pe teren propriu, la Solna, contra naționalei Greciei, echipă care a ratat calificarea la turneul final din această vară.

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Avantajați de terenul propriu, dar și de faptul că jucătorii vor dori să-l impresioneze pe tehnician înainte de debutul la Cupa Mondială, suedezii pornesc cu prima șansă în acest duel. Așadar, am ales să mizăm pe varianta „1 solist”, care are la SUPERBET o cotă de 2.02.

Cotă de 2.40 la Franța – Coasta de Fildeș

De la ora 22:10, pe Stade de la Beaujoire din Nantes, Franța va întâlni o altă echipă calificată la turneul final al Cupei Mondiale, Coasta de Fildeș. , iar mai mulți jucători din lot au un moral excelent după ce .

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Ultimele meciuri disputate de „Les Bleus”, atât cele amicale cât și jocurile din preliminarii, au fost spectaculoase, însă și partidele africanilor au oferit multe goluri. Ne așteptăm și de această dată la un duel spectaculos și vom miza pe pronosticul „Total goluri: peste 3.5”, care la SUPERBET are o cotă de 2.40.

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În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 2.02 pentru „1 solist” la Suedia – Grecia și o cotă de 2.40 pentru „Total goluri: peste 3.5” în meciul Franța – Coasta de Fildeș. Combinate pe un singur bilet, cele două selecții oferă o cotă totală de 4.84, numai bună pentru un câștig de 484 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.