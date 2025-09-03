Biletul zilei la pariuri, joi, 4 septembrie 2025. Câștig de 616 lei cu fotbal

Șase grupe din preliminariile europene pentru Cupa Mondială din 2026 debutează în această săptămână, iar astăzi vom paria pe două întâlniri importante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.16 la Gets Bet și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de joi, 4 septembrie 2025.

Cotă de 3.20 la Bulgaria – Spania pentru biletul zilei la pariuri de joi, 4 septembrie 2025

Campioana europeană Spania debutează în preliminariile Cupei Mondiale din 2026 cu un duel în deplasare pe terenul Bulgariei. Ibericii sunt principalii favoriți la calificare în grupa E, din care mai fac parte Georgia și Turcia, iar orice rezultat în afară de victorie la Sofia ar reprezenta o mare dezamăgire.

Formația pregătită de Luis de la Fuente revine pe gazon după , și ar trebui să se impună în duelul cu Bulgaria. Cu toate acestea, „La Roja” a încasat cel puțin un gol în ultimele șase meciuri oficiale disputate, așadar varianta pe care am ales-o la acest duel este „Ambele marchează și Peste 2.5 goluri”, care la Gets Bet are o cotă de 3.20.

Golurile de la Slovacia – Germania aduc o cotă de 1.92

Tot de la ora 21:45 se va disputa la Bratislava duelul dintre Slovacia și Germania, din grupa A. , deși a fost gazda competiției. Chiar și în acest context, „Mannschaft”-ul are prima șansă la calificare din această grupă, unde vor mai întâlni Irlanda de Nord și Luxemburg.

Chiar dacă a terminat pe locul 2 în grupa de Liga Națiunilor, în urma Suediei, Slovacia a avut un parcurs pozitiv, reușind să marcheze în toate cele șase meciuri. Pronosticul pe care vom miza la această partidă este „Ambele marchează”, care are la Gets Bet o cotă de 1.92.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Gets Bet o cotă de 3.20 pentru pronosticul „Ambele marchează și Peste 2.5 goluri” în meciul Bulgaria – Spania și o cotă de 1.92 pentru „Ambele marchează” la Slovacia – Germania, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.16. Numai bună pentru un câștig de 616 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.