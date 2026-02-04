Biletul zilei la pariuri, joi, 5 februarie 2026. Câștig de 381 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Chiar dacă în România este etapă intermediară, fotbalul din top 5 ligi este în pauză la mijlocul săptămânii. Totuși, joi vom avea parte de două meciuri foarte tari din Cupa Regelui și Coppa Italia. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,81 la MaxBet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de joi, 5 februarie 2026.

Cotă de 2,14 de la Real Betis – Atletico Madrid pentru biletul zilei la pariuri de joi, 5 februarie 2026

Cupa Regelui își află joi ultima semifinalistă din sfertul de finală dintre Real Betis și Atletico Madrid. Ambele sunt echipe puternice ale campionatului, iar meciul se așteaptă să fie foarte spectaculos.

Barcelona este prima echipă care a intrat în „final four” după ce a învins-o pe Albacete, Șansele celor două formații ce se vor lupta joi sunt relativ egale, cu un mic plus pentru formația antrenată de „Cholo” Simeone.

Aflată pe locul 3 în La Liga, Atletico Madrid are un avantaj de 10 puncte față de Real Betis, dar se află și la 10 puncte în spatele Barcelonei, ceea ce nu poate însemna decât o discrepanță de valori între primele echipe din Spania și restul formațiilor. Suntem de părere că madrilenii vor avea un avantaj în fața lui Betis Sevilla, ținând cont și de cele 3 victorii din ultimele 4 meciuri, de aceea vom miza pe „2 solist”, pentru o cotă de 2,14 oferită de MaxBet.

Cota de 1,78 de la Atalanta – Juventus completează biletul zilei de joi

Coppa Italia se află tot în faza sferturilor, iar care se vor înfrunta în unul dintre sferturile de finală. Formația din Bergamo pare mult sub forma ultimilor ani, iar plecarea lui Gasperini a lăsat un mare gol în jocul Atalantei. De partea cealaltă, cu Spaletti la cârmă, Juventus se află într-o formă de moment foarte bună.

Chiar dacă primește foarte greu gol și pleacă din postura de favorită, vom miza pe faptul că apărarea lui Juventus va ceda, iar Atalanta va reuși să înscrie. Totodată, ofensiva lui Juventus nu va da greși și va marca în poarta adversă. Alegem să pariem pe „GG” pentru o cotă de 1,78 oferită de MaxBet.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2,14 pentru pronosticul „2 solist” la Real Betis – Atletico Madrid și o cotă de 1,78 pentru „GG” în meciul Atalanta – Juventus, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.81, numai bună pentru un câștig de 381 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.