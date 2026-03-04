Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 5 martie 2026. Câștig de 415 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de joi, 5 martie 2026, poate aduce un câștig de 415 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League și Cupa Franței.
FANATIK
04.03.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri joi 5 martie 2026 Castig de 415 de lei cu fotbal
Cu biletul de joi, 5 martie, puteți câștiga 415 lei. Foto: hepta
Lupta în ligile de top din Europa continuă, iar ziua de joi vine cu meciuri foarte interesante în Anglia și Franța. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.15 la MAXBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de joi, 5 martie 2026.

Cotă de 1.63 la Tottenham – Crystal Palace pentru biletul zilei la pariuri de joi, 5 martie 2026

Această etapă din Premier League aduce partide extrem de interesante iubitorilor fotbalului britanic. Ziua de joi vine cu meciul dintre Tottenham și Crystal Palace, important în ierarhia din Premier League.

Echipele sunt în luptă directă pentru locurile din zona roșie a clasamentului. Ne așteptăm la un meci cu goluri din ambele părți, astfel că am ales la acest meci pronosticul „GG – ambele echipe marchează”, care are la MAXBET o cotă de 1.63.

Cota de 2.55 de la Lyon – Lens completează biletul zilei de joi

Încheiem biletul zilei de joi, 5 martie, cu meciul dintre Lyon și Lens, din sferturile de finală ale Cupei Franței. Partida din Ligue 1 dintre cele două s-a încheiat în favoarea gazdelor, scor 1-0.

Pentru ultima selecție a biletului zilei de joi, 5 martie, Lyon – Lens, am decis să selecționăm pronosticul „1 solist”, care are la MAXBET o cotă de 2.55.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 1.63 pentru pronosticul „GG – ambele echipe marchează” la Tottenham – Crystal Palace și o cotă de 2.55 pentru „1 solist” în meciul Lyon – Lens, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.15, numai bună pentru un câștig de 415 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

