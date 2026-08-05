Biletul zilei la pariuri, joi, 6 august 2026. Câștig de 629 lei pe meciuri din Europa League și Conference League

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O selecție alcătuită din trei meciuri europene, două din Europa League și unul din Conference League, formează biletul zilei la pariuri de joi, 6 august 2026. Am decis să mizăm pe două echipe clar favorite în seara europeană de joi, la care am adăugat un rezultat pe care îl anticipăm la meciul CFR Cluj – Tromso. Cotele de la Betano sunt foarte bune.

Două favorite din Europa League, Red Bull Salzburg și Omonia Nicosia, ne aduc cote de 1,60 și 1,53

O nouă săptămână plină cu meciuri europene numai bune pentru pariori. În cadrului biletului zilei de joi, 6 august, ne-am îndreptat atenția către întâlniri din Europa League și Conference League, turul III preliminar. Din a doua competiție inter-cluburi ca valoare de pe continent am ales să mizăm pe două favorite.

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Prima dintre ele este puternica FC Red Bull Salzburg. Fosta campioană a Austriei are meci acasă cu . Ciprioții s-au calificat în turul III după două meciuri diametral opuse cu Hajduk Split: 4-0 și 0-2. Anticipăm că și de această dată, în Austria, Pafos va avea mari probleme. Salzburg este o echipă mult mai valoroasă decât cea din Croația. Cota pentru „1 solist” la Betano este 1,60.

Pentru al doilea meci din Europa League de pe bilet am mers tocmai în Gibraltar. Lincoln Red Imps FC primește vizita celor de la Omonia Nicosia. Ciprioții, , pleacă mari favoriți. De la Betano avem aici o cotă de 1,53. Diferența de valoare dintre cele două este uriașă: 2 vs 15 milioane de euro.

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Cotă de 2,57 pe un rezultat nefavorabil românilor în CFR Cluj – Tromso

„Cota bombă”, dacă o putem numi așa, de pe biletul zilei de joi vine din România. În Gruia, CFR Cluj primește vizita celor de la Tromso. Nordicii au fost eliminați din Europa League după o dublă cu cehii de la Hradec Kralove (scor 1-4 la general). În ciuda diferenței de pe tabelă, echipa scandinavă a dominat clar ambele manșe.

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Tromso a revenit apoi în campionat unde a făcut scor de tenis: 6-2 cu Aalesund. În clasament, Tromso este pe locul 3 și se luptă pentru titlu cu puternica Bodo/Glimt, aflată pe prima poziție. Norvegienii vin joi în România pentru partida cu CFR Cluj, din turul III preliminar al Conference League. Anticipăm un meci foarte greu pentru ardeleni, care au probleme numeroase în acest debut de sezon. Cota pentru ca Tromso să se impună nu poate fi ratată: 2,57 la Superbet. Tragem linie și vedem acum că avem o cotă finală de 6,29 pe cele trei meciuri.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.