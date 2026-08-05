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Biletul zilei la pariuri, joi, 6 august 2026. Câștig de 629 lei pe meciuri din Europa League și Conference League

Biletul zilei la pariuri de joi, 6 august 2026, nu putea să aibă pe el decât pronosticuri din cupele europene. Un potențial câștig de 629 lei vine de la trei meciuri din Europa League și Conference League.
Adrian Baciu
05.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri joi 6 august 2026 Castig de 629 lei pe meciuri din Europa League si Conference League
Biletul zilei la pariuri, joi, 6 august 2026. Trei meciuri europene ne aduc 629 de lei câștig. Sursa foto: hepta.ro
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O selecție alcătuită din trei meciuri europene, două din Europa League și unul din Conference League, formează biletul zilei la pariuri de joi, 6 august 2026. Am decis să mizăm pe două echipe clar favorite în seara europeană de joi, la care am adăugat un rezultat pe care îl anticipăm la meciul CFR Cluj – Tromso. Cotele de la Betano sunt foarte bune.

Două favorite din Europa League, Red Bull Salzburg și Omonia Nicosia, ne aduc cote de 1,60 și 1,53

O nouă săptămână plină cu meciuri europene numai bune pentru pariori. În cadrului biletului zilei de joi, 6 august, ne-am îndreptat atenția către întâlniri din Europa League și Conference League, turul III preliminar. Din a doua competiție inter-cluburi ca valoare de pe continent am ales să mizăm pe două favorite.

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Prima dintre ele este puternica FC Red Bull Salzburg. Fosta campioană a Austriei are meci acasă cu echipa lui Vlad Dragomir, Pafos. Ciprioții s-au calificat în turul III după două meciuri diametral opuse cu Hajduk Split: 4-0 și 0-2. Anticipăm că și de această dată, în Austria, Pafos va avea mari probleme. Salzburg este o echipă mult mai valoroasă decât cea din Croația. Cota pentru „1 solist” la Betano este 1,60.

Pentru al doilea meci din Europa League de pe bilet am mers tocmai în Gibraltar. Lincoln Red Imps FC primește vizita celor de la Omonia Nicosia. Ciprioții, eliminați dramatic de Kairat Almaty în UEFA Champions League, pleacă mari favoriți. De la Betano avem aici o cotă de 1,53. Diferența de valoare dintre cele două este uriașă: 2 vs 15 milioane de euro.

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Cotă de 2,57 pe un rezultat nefavorabil românilor în CFR Cluj – Tromso

„Cota bombă”, dacă o putem numi așa, de pe biletul zilei de joi vine din România. În Gruia, CFR Cluj primește vizita celor de la Tromso. Nordicii au fost eliminați din Europa League după o dublă cu cehii de la Hradec Kralove (scor 1-4 la general). În ciuda diferenței de pe tabelă, echipa scandinavă a dominat clar ambele manșe.

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Tromso a revenit apoi în campionat unde a făcut scor de tenis: 6-2 cu Aalesund. În clasament, Tromso este pe locul 3 și se luptă pentru titlu cu puternica Bodo/Glimt, aflată pe prima poziție. Norvegienii vin joi în România pentru partida cu CFR Cluj, din turul III preliminar al Conference League. Anticipăm un meci foarte greu pentru ardeleni, care au probleme numeroase în acest debut de sezon. Cota pentru ca Tromso să se impună nu poate fi ratată: 2,57 la Superbet. Tragem linie și vedem acum că avem o cotă finală de 6,29 pe cele trei meciuri.

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Biletul zilei pariuri joi 6 august Betano
Biletul zilei pariuri joi 6 august Betano

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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