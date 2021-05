Biletul zilei la pariuri, joi 6 mai 2021. Meciurile din Liga 1 și Bundesliga ne aduc aproape 430 de lei!

Biletul zilei la pariuri de joi, 6 mai, ne poate aduce un câștig de 430 de lei mulțumită unei cote totale de 4,30 oferită de Get’s Bet pentru cele două pronosticuri alese de noi. Mizăm 100 de lei pe două meciuri din Liga 1 și Bundesliga extrem de importante. În prima propunere vorbim despre lupta la titlu, respectiv cupele europene, în cea de a doua despre evitarea retrogradării.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pentru început, vă propunem un pronostic din liga 1. Întâlnirea la care ne-am oprit este cea dintre FC Botoșani și FCSB, din prima etapă a returului din faza play-off a Ligii 1. Considerat de foarte multă lume un meci al ”păcii și prieteniei” dintre patronii celor două cluburi, jocul de joi are conotații mult mai importante decât cele economice, stabilite de ani buni între cei doi finanțatori.

Cea de a doua selecție aduce față în față două dintre echipele interesante ale Bundesligii. Se înfruntă Freiburg, echipă scăpată de orice griji, poziționată discret la jumătatea ierarhiei, cea de a doua, Herta Berlin, cu sabia deasupra capului, încercând să salveze în ultimele etape un sezon pe care sinură și l-a complicat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Duelul dintre FC Botoșani și FCSB ne aduce o cotă de 2,05 la biletul zilei

Întâlnirea dintre FC Botoșani și FCSB este capul de afiș al zilei de joi, 6 mai, în Liga 1. Gazdele din nordul Moldovei au relansat lupta pentru cupele europene după succesul din etapa precedentă, 2-1 cu Sepsi și visează la o nouă prezență în competițiile continentale. În plus, trupa lui Marius Croitoru pare capabilă să obțină un nou succes în fața celor de la FCSB, ar fi doar al doilea în istorie, profitând de numeroasele absențe din lotul roș-albaștrilor.

De partea cealaltă, Toni Petrea a reușit cum-necum să facă față tuturor provocărilor, nu doar sportive, ci și cele legate de accidentări, și a menținut-o pe FCSB în lupta pentru câștigarea campionatului. De această dată le va fi ceva mai greu roș-albaștrilor să se impună la Botoșani, deși, dacă aruncăm o privire peste statistică vom observa că le este la îndemână.

ADVERTISEMENT

Atât FC Botoșani, cât și FCSB sunt două echipe care nu refuză să joace fotbal, sunt preocupate de faza ofensivă și uneori naive în defensivă. Ținând cont de aceste aspecte vom paria în consecință și vom merge pe o variantă sigură. Vom miza așadar pe varianta „ambele marchează”, pont ce are o cotă foarte bună de 2,05 la Get’s Bet.

Freiburg – Herta ne aduce la biletul zilei o cotă de 2,10

Nu spunem nimic nou când afirmăm că în Bundesliga se marchează, de obicei, foarte multe goluri, în fiecare etapă, indiferent de numele adversarelor. De această dată suntem cu atât mai îndreptățiți să credem că vom avea parte de multe reușite și vom argumenta de ce.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este suficient să ne uităm peste liniile de clasament ale celor două oponente ca să observăm că sunt genul de echipe care nu se cramponează în apărare, care caută golul. Gazdele de la Freiburg au marcat 45 de goluri în 30 de partide, ceea ce înseamnă o medie de 1,5 goluri per meci. Culmea, deși este pe loc retrogradabil înaintea acestei confruntări, Herta stă și mai bine la acest capitol, are 49 de goluri în 29 de meciuri și o medie de 1,68 de goluri per meci.

Berlinezii nu mai au voie să facă pași greșiți pentru a ieși, fie și temporar din zona roșie a clasamentului, deci sunt obligați s atace. De partea cealaltă, Freiburg, scăpată de orice griji, nu are altceva mai bun de făcut decât să joace fotbal. Mizăm așadar pe „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 2,10 la Get’s Bet.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

430 de lei câștigați cu biletul zilei din 6 mai

În concluzie, cele două dueluri din România, respectiv din Bundesliga ne aduc o cotă totală de 4,30 la Get’s Bet, iar noi vom miza pe aceste partide. În ambele partide ne așteptăm la evoluții ofensive, cu reușite din partea tuturor echipelor implicate.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.