Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, joi, 6 noiembrie 2025. Câștig de 1.242 de lei cu fotbal românesc în cupele europene

Biletul zilei la pariuri de joi, 6 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 1.242 de lei cu ajutorul meciurilor echipelor românești din cupele europene.
FANATIK
05.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri joi 6 noiembrie 2025 Castig de 1242 de lei cu fotbal romanesc in cupele europene
Biletul zilei la pariuri de joi, 6 noiembrie 2025, poate aduce un câștig superb. Sursă foto: Colaj Fanatik
Astăzi pariem pe două întâlniri din etapa a 4-a a grupelor din UEFA Europa League, respectiv Conference League, în care evoluează două dintre echipele din SuperLiga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 12.42 la MAXBET și așteptăm un profit extraordinar cu biletul zilei la pariuri de joi, 6 noiembrie 2025.

Victoria FCSB-ului la pauză aduce o cotă de 3.55 pentru biletul zilei la pariuri de joi, 6 noiembrie 2025

Deschidem biletul zilei de joi la pariuri cu meciul Basel – FCSB, programat de la ora 19:45. Elvețienii par a avea la prima vedere prima șansă la victorie, însă campioana României a demonstrat că este o „nucă tare” în cupele europene.

Cu o victorie și două înfrângeri în primele trei runde, FCSB trebuie să acumuleze puncte, asta pentru a spera din nou la o calificare în primăvara europeană. În aceste condiții, am ales pronosticul ”Pauză sau Final FCSB”, pentru că și cota de 3.55 oferită de MAXBET este foarte tentantă.

Cotă de 3.50 de la Rapid Viena – Universitatea Craiova

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Rapid Viena – Universitatea Craiova, care va avea loc tot de la ora 22:00. După remiza cu FC Noah, oltenii lui Mirel Rădoi speră să acumuleze în continuare puncte în grupa principală.

Deși oltenii au condus la pauză cu FC Noah, armenii au revenit în actul secund. La acest meci vom miza pe varianta ”Pauză sau Final Universitatea Craiova”, care are la MAXBET o cotă de 3.50.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 3.55 pentru pronosticul ”Pauză sau Final FCSB” în meciul Basel – FCSB și o cotă de 3.50 pentru ”Pauză sau Final Universitatea Craiova” la Rapid Viena – Universitatea Craiova, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 12.42. Numai bună pentru un câștig de 1.242 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

