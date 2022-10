Biletul zilei la pariuri, joi 6 octombrie. Câștig de peste 500 de lei cu meciuri din Europa League

Joi, 6 octombrie, e zi plină de fotbal în Europa, deoarece sunt programate partidele din etapa a 3-a a grupelor Europa League și Conference League. Meciuri foarte interesante, de la care așteptăm spectacol și goluri multe. Și profit, pentru că cele două jocuri selectate de noi pentru biletul zilei la pariuri au o cotă totală de 5,36 la iar câștigul va fi de peste 500 de lei dacă vom alege să mizăm 100 de lei.

Meciurile din Europa League ne pot aduce un câștig de peste 500 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de joi, 6 octombrie, la pariuri cu meciul de la Nicosia, dintre Omonia și Manchester United, din Grupa E a Europa League. O partidă dezechilibrată la prima vedere, cu oaspeții mari favoriți, care au acum prima șansă de a mai spăla din rușinea suferită în week-end, când

A doua alegere a zilei vine din Grupa C, unde se întâlnesc AS Roma și Betis Sevilla, două dintre cele mai titrate echipe aflate la startul acestei competiții. Romanii lui Jose Mourinho au ambiții mari în acest sezon, dar prestația de până acum în Europa nu este una care să mulțumească, fiind mai degrabă dezamăgitoare.

Golurile multe în Omonia – Manchester United aduc o cotă de 2,55 pentru biletul zilei

Omonia Nicosia – Manchester United este cel mai interesant meci al etapei a 3-a din Grupa E a Europa League. Chiar dacă nu pun mare preț pe această competiție, unde au utilizat până acum mai mult rezervele, „diavolii roșii” sunt obligați să se revanșeze după înfrângerea drastică din ultima etapă de campionat, când În plus, oamenii lui Erik ten Hag nu stau foarte bine nici în Europa League, unde au pierdut deja un meci, așa că nu au decât varianta victoriei. ar putea fi titular la Nicosia.

Cu două înfrângeri din tot atâtea partide, acasă cu Sheriff Tiraspol (0-3) și în deplasare cu Real Sociedad (1-2), Omonia nu are prea mari speranțe de la acest meci. Era clar încă de la început că șansele la ocuparea unuia dintre primele două locuri sunt infime, iar singurul obiectiv este să nu se facă de râs. Ceea ce vor încerca ciprioții și împotriva lui Manchester United.

Diferența de valoare este clar în favoarea oaspeților, care în mod normal nu ar trebui să plece de la Nicosia fără cele trei puncte. Însă ne așteptăm și la o replică dârză din partea gazdelor, ceea ce se traduce în cazul de față prin cel puțin un gol marcat în poarta celor de la Manchester. Prin urmare, anticipăm reușite multe pe tabela de marcaj și vă propunem varianta „ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 2,55 la

Cotă de 2,10 pe biletul zilei la pariuri de la AS Roma – Betis Sevilla

AS Roma – Betis Sevilla este considerat derby-ul Grupei C din Europa League, dacă ar fi să ne luăm după numele celor două combatante. Dacă ne raportăm, însă, la evoluțiile de până acum, situația nu e chiar așa. Romanii au început cu stângul campania europeană, înfrângere 1-2 pe terenul lui Ludogoreț Razgrad, iar calificarea în fazele superioare este în pericol. Chiar dacă în runda a doua a venit o victorie la scor de forfait, 3-0 cu HJK Helsinki. E drept, și anul trecut AS Roma a avut prestații dezamăgitoare în grupele Conference League (vă mai amintiți acel 1-6 cu Bodo Glimt?), ca mai apoi să câștige trofeul.

După rezultatele din primele două etape, 2-0 cu HJK Helsinki și 3-2 cu Ludogoreț, Betis Sevilla pare cea mai în formă echipă a grupei. Iar cu un rezultat pozitiv înregistrat pe „Olimpico” și-ar putea asigura în mare măsură câștigarea grupei și, implicit, calificarea în primăvară. Spaniolii au forța de a obține cel puțin un punct pe tărâm italian, iar dacă o vor face, situația trupei lui Mourinho va fi extrem de complicată în continuare.

AS Roma – Betis Sevilla este cel mai tare meci al Grupei C din Europa League și, în mod normal, ar trebui să asistăm și la un spectacol fotbalistic pe „Olimpico”. Deci să fie goluri multe, de preferat în ambele porți… Iar noi ar trebui să profităm de oferta și să ne folosim de cota 2,10 oferită pentru pronosticul „ambele marchează și peste 2,5 goluri”.

Posibil profit de peste 400 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de joi, 6 octombrie 2022, la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,55 pentru pronosticul ”ambele marchează și peste 2,5 goluri” în duelul dintre Omonia Nicosia și Manchester United și o cotă de 2,10 pentru ”ambele marchează și peste 2,5 goluri” în partida dintre AS Roma și Betis Sevilla, care combinate pe un singur bilet ne pot aduce un câștig de peste 400 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.