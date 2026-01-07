Biletul zilei la pariuri, joi, 8 ianuarie 2026. Câștig de 303 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Ziua de joi aduce fanilor fotbalului două meciuri foarte tari, care, din păcate, se vor suprapune. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,03 la SUPERBET și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de joi, 8 ianuarie 2026.

Cotă de 1,58 de la Arsenal – Liverpool pentru biletul zilei la pariuri de joi, 8 ianuarie 2026

Arsenal – Liverpool este meciul ce va închide etapa cu numărul 21 în Anglia și, totodată, cea mai așteptată partidă din această rundă de Premier League. Liderul Arsenal pare mai aproape ca niciodată să pună mâna pe mult așteptatul trofeu, în timp ce Liverpool este departe de forma din stagiunea precedentă.

„Tunarii” lui Arteta sunt la nu mai puțin de 14 puncte de campioana en titre după doar 20 de meciuri disputate. Deși distanța este uriașă, „cormoranii” se află printre cele două echipe care au reușit să o învingă în meci direct pe Arsenal, alături de Aston Villa.

Pe teren propriu, suntem de părere că londonezii nu vor călca greșit și nu vor lăsa contracandidatele să se apropie, distanța de șase puncte de locul doi, ocupat de Manchester City, fiind mai mult decât liniștitoare. Pentru această întâlnire vom miza pe „1 solist”, pentru o cotă de 1,58 oferită de SUPERBET.

Cota de 1,92 de la Atletico Madrid – Real Madrid completează biletul zilei de joi

Un alt meci interesant, care va începe cu o oră înaintea întâlnirii de pe Emirates dintre Arsenal și Liverpool, este Atletico Madrid – Real Madrid. Supercupa Spaniei oferă iubitorilor de fotbal spaniol un nou episod încins din derby-ul Madridului în semifinalele competiției.

După ce au pierdut acest trofeu în fața Barcelonei în 2025, „los blancos” vor să pună mâna pe el în acest an, însă Totuși, Real Madrid a descoperit că-și poate pune baza în tânărul

Ultimul meci dintre cele două formații a fost unul nebun, cu nu mai puțin de șapte goluri marcate. La acea vreme, formația lui „Cholo” Simeone îi aplica lui Real Madrid o înfrângere usturătoare cu 5-2, oprindu-i astfel seria de victorii consecutive din startul acestui sezon. Pentru acest meci vom miza pe pariul „GG & peste 2,5 goluri”, pentru o cotă de 1,92.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la SUPERBET o cotă de 1,58 pentru pronosticul „1 solist” la Arsenal – Liverpool și o cotă de 1,92 pentru „GG & Peste 2,5 goluri” în meciul Atletico Madrid – Real Madrid, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.03, numai bună pentru un câștig de 303 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.