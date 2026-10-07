Biletul zilei la pariuri, joi, 8 octombrie 2026. Câștig de peste 340 de lei cu meciuri din Qatar Stars League

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Pauza internațională s-a încheiat, iar printre primele campionate care se reiau se numără și Qatar Stars League, prima divizie a țării din Orientul Mijlociu. Ziua de joi programează două partide, Al Shamal – Al Duhail și Al Wakrah – Al Gharafa, pe baza cărora am adunat, la MrBit, un bilet cu o cotă de 3.43.

Biletul zilei la pariuri, joi, 8 octombrie 2026. Cotă de 1.58 la Al Shamal – Al Duhail

Vicecampioana din sezonul trecut al Qatar Stars League, Al Shamal, are un start pozitiv și în noua stagiune, fiind pe locul 3 după primele 4 runde, cu 8 puncte. Joi, de la ora 17:45, echipa pregătită de spaniolul David Prats va primi vizita celor de la Al Duhail, grupare care ocupă în acest moment poziția a 5-a.

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Înainte de pauza internațională, Al Shamal și-a demonstrat forma bună și în AFC Champions League, fiind aproape de o victorie contra saudiților de la Al Ittihad. Până la urmă, meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1, Georginio Wijnaldum marcând în prelungiri pentru oaspeți. În acest context, suntem de părere că gazdele nu vor pierde acest joc, iar pronosticul pe care l-am ales este „1X”, cu o cotă de 1.58 la MrBit.

Cotă de 2.16 la Al Wakrah – Al Gharafa

De la ora 20:00, Al Gharafa, echipa la care joacă , va evolua pe terenul lui Al Wakrah. Fostul jucător al FCSB-ului din cauza unei accidentări și nu va fi disponibil nici pentru acest joc, conform celor declarate de antrenorul său, portughezul Pedro Martins.

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Cele două formații nu au avut un start bun în noul sezon și se află momentan în a doua jumătate a clasamentului, însă Al Wakrah pornește cu prima șansă, fiind avantajată de statutul de gazdă. La acest meci vom miza pe varianta „1 solist”, care are o cotă de 2.16 la MrBit.

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În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MrBit o cotă de 1.58 pentru selecția „1X” în meciul Al Shamal – Al Duhail și o cotă de 2.16 pentru pronosticul „1 solist” la Al Wakrah – Al Gharafa. Combinate pe un singur bilet, acestea ne dau o cotă totală de 3.43, perfectă pentru un câștig de 343 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.