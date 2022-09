Biletul zilei la pariuri, joi 8 septembrie 2022. Mizăm pe două partide din Europa League pentru un câștig de aproape 300 de lei

Am început bine săptămâna și am mai bifat un mic câștig, de pe urma format din meciurile etapei 1 din faza grupelor Ligii Campionilor. Rămânem pe poziții și ne concentrăm pentru un nou combo câștigător. Pentru biletul zilei de joi, 8 septembrie 2022, am selectat duelurile a două echipe de top în etapa 1 din faza grupelor Europa League. Suntem încrezători că putem bifa un nou bilet verde. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 2,89 la

Meciurile a două forțe din Italia și Anglia ne pot aduce un câștig de 289 de lei cu biletul zilei la pariuri

Deschidem biletul zilei de joi, 8 septembrie 2022, cu partida pe care Lazio Roma o va disputa acasă contra celor de la Feyenoord. Se anunță un meci interesant, între două echipe spectaculoase, din Serie A și Eredivisie. Lazio și Feyenoord se vor reîntâlni după mai bine de 22 de ani, ultimele dueluri directe având loc în primăvara lui 2000, în turul doi al Ligii Campionilor.

Cea de-a doua alegere vine de la duelul dintre Manchester United și Real Sociedad, în derby-ul grupei E din Europa League. Trupa lui Erik ten Hag vrea să debuteze cu dreptul în Europa League, mai ales că e într-o revenire totală de formă, în timp ce spaniolii vor încerca să producă surpriza pe „Old Trafford”.

Cotă de 1,75 pe biletul zilei în disputa de pe Olimpico, Lazio – Feyenoord

Prima propunere de pe biletul zilei de joi, 8 septembrie 2022, vine de la meciul Lazio – Feyenoord. Lazio debutează în acest sezon european contra uneia dintre forțele Olandei, Feyenoord. Italienii au prima șansă, dar gruparea din Țările de Jos va veni cu gândul de a face un meci mare pe „Olimpico”.

Lazio a avut un start de sezon destul de modest în Serie A. Trupa pregătită de Maurizio Sarri are doar 8 puncte strânse după primele 5 partide ale sezonului, situându-se pe poziția a 9-a în clasament. E drept, distanța față de liderul din Italia, Atalanta, e de 5 puncte. Moralul însă nu este bun, după ultima înfrângere din campionat, 1-2 acasă, contra rivalilor de la Napoli. Dar elevii lui Sarri se vor mobiliza pentru a debuta cu dreptul în noul sezon din Europa League.

Feyenoord, în schimb, a început foarte bine sezonul în Olanda. Formația pregătită de Arne Slot are patru victorii și o remiză în primele 5 etape din Eredivisie, fiind pe locul doi, la două lungimi în spatele liderului și campioanei din sezonul trecut, Ajax Amsterdam. Singurele puncte pierdute în acest start de sezon au fost în remiza albă de pe teren propriu contra celor de la Heerenveen. Golaverajul este și el spectaculos, cu 14 goluri marcate și 5 primite!

Se anunță un duel interesant pe „Olimpico” din Roma. Chiar dacă Lazio nu e în cea mai bună formă, trupa din capitala Italiei va încerca să se mobilizeze pentru partida contra lui Feyenoord. Italienii vor aborda partida cu cel mai bun „11” și e de așteptat să vedem reușite pe tabela de marcaj. Feyenoord a încasat trei goluri în ultima etapă din Olanda, astfel că noi vom miza în această partidă pe cel puțin două goluri reușite de către formația lui Sarri, la o cotă de 1,75 oferită de către cei de la

Manchester United – Real Sociedad pariu într-o cotă de 1,65 la biletul zilei

Pentru ce de-a doua alegere mergem în Anglia, la disputa dintre Manchester United – Real Sociedad. Trupa antrenată de Erik ten Hag și-a revenit spectaculos după startul dezastruos de sezon. Gruparea de pe „Old Trafford” a obținut patru victorii consecutive în Premier League, ultima chiar în fața liderului Arsenal, Iar „diavolii roșii” s-au apropiat la doar trei lungimi de tunari. Cu moralul la cote maxime, United vrea un succes și în debutul din acest sezon din .

Real Sociedad nu a avut cel mai bun start de sezon în La Liga. Bascii au doar 7 puncte adunate în primele 4 etape din campionat și se află pe locul 9. În ultima partidă, trupa lui Imanol Alguacil a remizat cu Atletico Madrid, scor 1-1. A fost un meci bun făcut de către basci, care au revenit de la 0-1 și au ținut piept uneia din forțele Spaniei. Partida de pe „Old Trafford” se va fi însă foarte grea, mai ales în contextul revenirii în forță a celor de la United.

Meciul dintre United și Real Sociedad se anunță foarte interesant. Ambele formații propun un fotbal de calitate, spectaculos, iar golurile nu ar trebui să lipsească. Manchester e în revenire de formă, dar e și formația mai valoroasă. Trupa lui ten Hag și-a arătat potențialul în ultima partidă și vrea un succes și în partida de joi. Real Sociedad nu a reușit să atingă nivelul dorit și îi va fi greu să țină pasul cu gruparea din Manchester. Vom miza pe succesul echipei de pe Old Trafford, la o cotă de 1,65 oferită de cei de la .

Un eventual profit de 189 de lei pentru biletul zilei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi, 8 septembrie 2022, la pariuri, avem de la Unibet o cotă de 1,75 pentru „total goluri gazde – peste 1,5” în disputa Lazio – Feyenoord și o cotă de 1,65 pentru „1 solist”, în disputa dintre Manchester United și Real Sociedad, combo care însumează o cotă totală de 2,89. Iar cu o miză de 100 de lei, putem genera un câștig de 289 de lei!

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.