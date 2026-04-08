Biletul zilei la pariuri, joi, 9 aprilie 2026. Câștig de 454 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de joi, 9 aprilie 2026, poate aduce un câștig de 454 de lei cu ajutorul a două meciuri din faza sferturilor de finală din UEFA Europa League.
08.04.2026 | 22:30
Ziua de joi ne va aduce trei meciuri extrem de tari din UEFA Europa League. Bologna, Aston Villa, Porto, Nottingham, Freiburg și Celta Vigo se luptă pentru un loc în semifinale, iar pe 9 aprilie vor avea loc meciurile tur. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.54 la MaxBet și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de joi, 9 aprilie 2026.

Cotă de 1.89 de la Porto – Nottingham pentru biletul zilei la pariuri de joi, 9 aprilie 2026

Porto se va duela cu Nottingham Forest în sferturile de finală ale UEFA Europa League. Manșa tur se va disputa în Portugalia, pe Estádio do Dragão, ca returul să aibă loc pe City Ground. Duelul are o importanță aparte și se anunță a fi extrem de echilibrat, cele două formații având loturi de valori similare.

Atât Porto, cât și Nottingham Forest vor încerca să tranșeze „dubla” încă din tur, astfel că ne așteptăm la un meci spectaculos pe Estádio do Dragão. Având în vedere miza din această fază a competiției, suntem de părere că pronosticul „Ambele echipe marchează: Da” va fi câștigător, iar MaxBet ne oferă o cotă de 1.89 pentru această selecție.

Cota de 2.40 de la Bologna – Aston Villa completează biletul zilei de joi

Sezonul trecut, Bologna și Aston Villa s-au întâlnit în „Faza Ligii” din UEFA Europa League, iar în această stagiune se înfruntă în sferturi. Cu două partide disputate în istorie, elevii pregătiți de Unai Emery au reuși să se impună de fiecare dată. Totuși, de menționat este faptul că manșa tur are loc în Italia.

De această dată, partida pare să încline tot în favoare oaspeților. Echipa antrenată de Unai Emery este una dintre cele mai în formă din Premier League, acolo unde ocupă locul 4 după 31 de etape. De cealaltă parte, Bologna se află pe locul 8 în Seria A și se află la 9 puncte de un loc ce asigură prezența în cupele europene. Pentru această partidă vom miza pe „2 solist”, pentru care MaxBet oferă o cotă de 2.40.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 1.89 pentru pronosticul „Ambele echipe marchează: Da” la Porto – Nottingham și o cotă de 2.40 pentru „2 solist” în meciul Bologna – Aston Villa, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.54, numai bună pentru un câștig de 454 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

