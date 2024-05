Biletul zilei la pariuri, joi 9 mai. Meciurile din Europa League ne aduc un câștig de 286 lei

Astăzi pariem pe 2 meciuri ce se dispută în manșa retur a semifinalelor Europa League. Alegem să mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 2,86 la Maxbet și ne așteaptă un câștig frumos.

Două meciuri din cupele europene pentru un câștig de aproximativ 286 de lei

Biletul zilei îl deschidem cu meciul dintre Atalanta și Marseille, meci ce dispută în manșa retur din cadrul semifinalelor de Europa League. Cele două echipe au remizat în primul meci direct, scor 1-1. Partida va lua startul la ora 22:00, ora României.

Al doilea meci pe care noi am decis să alegem pentru biletul zilei de joi, este meciul dintre Bayern Leverkusen și AS Roma. Cele două echipe se vor întâlni în returul semifinalelor din Europa League, semifinală care a fost în proporție de 90% decisă încă din meciul retur, acolo unde formația din Germania s-a impus cu scorul de 2-0, la Roma. Meciul va începe la ora 22:00, ora României.

Cotă de 1,81 la partida Atalanta – Marseille

Atalanta și Marseille își vor disputa calificarea în finala Europa League pe stadionul din Bergamo, stadionul de casă al formației din Italia. Cele două vin după rezultatul de egalitate din meciul tur, scor 1-1, rezultat care lasă deschisă orice posibilitate pentru meciul retur.

Marseille, spre deosebire de Atalanta, nu-a avut meci etapa trecută de campionat, având o săptămână la dispoziție de respiro. Cu toate astea, Europa League pare să fie singura variantă prin care echipa din Franța poate să ajungă în cupele europene din sezonul viitor. Echipa antrenată de Gasset se află în acest moment pe locul 9, departe de locurile care duc în Europa sezonul viitor.

De cealaltă parte, , echipă aflată ultimul loc. Echipa antrenată de Gasperini a reușit să se impună cu scorul de 2-1 după ce a fost condusă la pauză. Spre deosebire de Marseille, în cazul unei înfrângeri, Atalanta va păstra în continuare șanse de a juca în cupele europene, aceștia aflându-se pe locul 5 în Seria A, la 4 puncte de Bologna, având și un meci în minus.

Având în vedere media de goluri ale celor două echipe, și faptul că niciuna nu excelează din punct de vedere defensiv, noi am ales să mizăm pe pronosticul „Ambele echipe marchează”, care are o cotă de 1,81 la Maxbet.

Partida dintre Bayern Leverkusen și AS Roma ne oferă o cotă de 1,58

Echipa lui Xabi Alonso a ajuns la o serie de 48 de meciuri fără înfrângere, în toate competițiile. „Farmaciștii” au umilit-o pe Frankfurt, în ultima etapă, cu scorul de 5-1. Ba mai mult, formația din Germania pare că a rezolvat deja calificarea după victoria de pe Olimpico, scor 2-0.

De cealaltă parte, AS Roma nu traversează cea mai bună perioadă din acest sezon. Echipa din capitala Italiei are o singură victorie ăn ultimele 5 meciuri și poate să rateze locurile care duc în Champions League. Echipa lui Daniele De Rossi vine după egalul în fața celor de la Juventus, scor 1-1, și este gată să lupte din răsputeri pentru a întoarce soarta calificării.

Având în vedere ultimele meciuri, unde Leverkusen a primit gol aproape de fiecare dată, singura excepție fiind chiar în meciul cu Roma, meci în care „Lupii” au ratat câteva ocazii mari, și faptul că echipa lui Daniele de Rossi nu mai are nimic de pierdut, noi am ales să mizăm pe pronosticul „Roma marchează peste 0,5 goluri”, care are o cotă de 1,58 la Maxbet.

În concluzie, pentru biletul zilei de miercuri la pariuri, avem de la Maxbet o cotă de 1,81 pentru pronosticul „Ambele echipe marchează” în meciul Atalanta – Marseille și o cotă de 1,58 pentru „Roma marchează peste 0,5 goluri în meci” la partida Bayern Leverkusen – AS Roma, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 2,69. Numai bună pentru un câștig de aproximatvi 286 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.