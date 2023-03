Biletul zilei la pariuri, joi, 9 martie 2023. Posibil câștig de 487 lei cu meciuri din Europa League

Joi, 9 martie, au loc meciurile tur din optimile Europa League și Conference League. CFR Cluj, singura reprezentantă a României în primăvara europeană, a fost eliminată de Lazio în play-off-ul Conference League, scor 1-0 la general. Pentru biletul zilei la pariuri de joi am ales două dueluri tari din optimile Europa League și am construit o cotă toală de 4,87 la Casa Pariurilor, care ne va aduce un câștig de 487 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

Partida Sporting – Arsenal vine cu o cotă de 2,33 pe biletul zilei la pariuri de joi, 9 martie 2023

Sporting și Arsenal se înfruntă în optimile Europa League, joi, 9 martie, de la ora 19:45. „Tunarii” caută să consolideze parcursul foarte bun din Premier League cu o experiență cât mai reușită în a doua competiție europeană. Cele două formații s-au mai întâlnit în grupele Europa League în 2018. În Portugalia, Arsenal reușea să câștige cu 1-0, în timp ce pe Emirates Stadium scorul a fost egal 0-0.

Ambele formații vin după o serie de patru victorii consecutive în întrecerea internă și vin cu moralul ridicat pentru meciul tur. Ruben Amorim, antrenorul celor de la Sporting, nu se poate baza pe Manuel Ugarte. Mijlocașul titular al portughezilor este suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

De precizat este faptul că Sporting a „retrogradat” la finalul anului trecut din Liga Campionilor și a fost nevoită să treacă de Midtjylland în play-off-ul pentru accederea în optimi, în timp ce Arsenal, liderul din Premier League, a câștigat grupa A din Europa League din care au mai făcut parte PSV, Bodo/Glimt, Zurich. Am ales varianta „ambele echipa marchează și total goluri peste 2,5”, care are la Casa Pariurilor o cotă de 2,33.

Meciul Betis – Manchester United contribuie cu o cotă de 2,09 pe biletul zilei la pariuri de joi, 9 martie 2023

O altă partidă interesantă din optimile Europa League le pune față în față pe Betis și Manchester United. Meciul este programat joi, 9 martie, de la ora 22:00. Echipa pregătită de Erik ten Hag joacă primul meci după , scor 0-7 în etapa 26 din Premier League.

Deși traversau o formă excelentă, „diavolii roșii” au clacat pe Anfield după o repriză secundă dezastruoasă. În ciuda eșecului, Manchester United rămâne pe locul 3 în Premier League. În ceea ce privește parcursul european din acest sezon, formația de pe Old Trafford se poate lăuda cu , scor 4-3 la general.

Betis are patru meciuri consecutive fără înfrângere în La Liga și vine după remiza de pe Estadio Benito Villamarin cu Real Madrid, scor 0-0. Pentru formația iberică este primul meci din acest an în cupele europene, deoarece s-au calificat direct în optimi, grație primului loc ocupat în grupa C. Vom alege varianta „2 și total goluri peste 2,5”, care are la Casa Pariurilor o cotă de 2,09, foarte ofertantă.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 487 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 2,33 pentru pronosticul „ambele echipa marchează și total goluri peste 2,5” la meciul Sporting – Arsenal și o cotă de 2,09 pentru „2 și total goluri peste 2,5” la Betis – Manchester United, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,87. Numai bună pentru un câștig de 487 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

