Mai sunt doar câteva luni până vom ști toate echipele calificate la , iar joi avem parte de o serie de dueluri extrem de interesante în preliminarii. Cu ajutorul biletului zilei de la NetBet, ne putem rotunji veniturile.

Biletul zilei la pariuri, joi, 9 octombrie 2025. Câștig de 347 de lei cu fotbal din preliminariile CM 2026

Primul meci pe care îl analizăm pe biletul zilei de la NetBet este unul din Cipru și Bosnia se vor duela joi seară și se anunță o partidă spectaculoasă între două naționale care propun un fotbal bazat pe ofensivă.

Noi evităm să mergem pe mâna unui pariu solist, întrucât Cipru joacă pe teren propriu și și-a ridicat mult nivelul în ultimul timp. În schimb, credem că vom avea parte de o partidă spectaculoasă, iar la NetBet cota oferită pentru selecția „total goluri peste 2,5” este de 1,95.

Cota 1,78 la Scoția – Grecia

De asemenea, un alt meci tare al zilei de joi este Scoția – Grecia. Se întâlnesc două naționale care au în lot jucători de clasă, iar situația extrem de echilibrată din grupă ne face să credem că vom vedea o partidă strânsă.

Din acest motiv, aici mergem pe mâna unui pronostic ceva mai sigur, dar care are șanse bune de reușită. La NetBet avem o cotă foarte bună pentru selecția „ambele echipe marchează – Nu”, una de 1,78, care ne poate rotunji serios veniturile.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1,95 pentru selecția „peste 2,5 goluri” în meciul Cipru – Bosnia, precum și o cotă de 1,78 pentru pronosticul „ambele echipe marchează – Nu” la duelul Scoția – Grecia. Combinate pe un singur bilet, cele două selecții oferă o cotă totală de 3,47,perfectă pentru un câștig de 347 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.