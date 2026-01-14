ADVERTISEMENT

Joi, pe data de 15 ianuarie 2026, se vor juca două meciuri extrem de interesante în Italia, iar noi vom analiza fiecare duel din Serie A, propus pe biletul zilei de joi de la Don.ro. Cu doar 100 de lei investiți, putem pune bazele unui profit consistent.

Biletul zilei la pariuri, joi, 15 ianuarie 2026. Câștig de 236 de lei cu fotbal

Primul meci de joi, 15 ianuarie, este duelul dintre Verona și Bologna. Partida se anunță una interesantă. Se vor duela o echipă implicată serios în lupta pentru salvarea de la retrogradare cu una care încearcă să se apropie de locurile care duc în cupele europene.

Este greu de spus care este favorita, mai ales că meciul se joacă la Verona. Bologna are un lot mai bun, însă, în acest sezon, a arătat multe probleme, atât în atac, cât și pe faza defensivă. Din acest motiv, nu vom miza pe un pariu solist, ci ne îndreptăm atenția către selecția total goluri sub 2,5, cu o cotă de 1,62 la Don.ro.

Cota 1,40 la Como – AC Milan

Celălalt meci al zilei din Serie A este unul extrem de tare. Como, revelația sezonului, primește vizita celor de la AC Milan. Partida se anunță una de foc. Se întâlnesc două echipe care luptă pentru locurile de Champions League și chiar la titlu.

Deși are un lot nu foarte valoros, a ajuns pe locul 6 în Serie A și speră să urce chiar mai sus. AC Milan, în schimb, este pe locul 2 și vrea să se țină aproape de

La prima vedere, rossoneri pleacă cu prima șansă, însă Como a arătat în acest sezon că este o nucă tare. Și aici evităm un pariu solist, întrucât există loc de surprize, însă mizăm pe selecția X2, cu o cotă de 1,40, una ceva mai mică, însă mult mai sigură.

În concluzie, pentru biletul zilei de joi la pariuri, avem de la Don.ro o cotă de 1,62 pentru selecția „sub 2,5 goluri” în meciul Verona – Bologna și o cotă de 1,40 pentru pronosticul „X2” în duelul Como – AC Milan. Combinate pe un singur bilet, cele două selecții ne oferă o cotă totală de 2,26, ideală pentru un câștig de 226 de lei, în cazul în care alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.