Biletul zilei la pariuri, luni, 1 decembrie 2025. Câștig de 414 lei cu fotbal

O nouă etapă se apropie de final, iar ziua de 1 decembrie, care pentru români este una specială, aduce câteva dueluri interesante. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.14 la Betano și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de luni, 1 decembrie 2025.

Cotă de 2,00 de la Rayo Vallecano – Valencia pentru biletul zilei la pariuri de luni, 1 decembrie 2025

Formația lui Andrei Rațiu va încheia etapa a 14-a pe teren propriu împotriva Valenciei, care nu mai este de mult echipa aceea valoroasă de pe vremea când Adrian „Cobra” Ilie rupea plasele în tricoul „liliecilor”.

Rayo este o formație solidă, deși începutul său de campionat nu este foarte promițător. Echipa evoluează atât în competițiile interne, cât și în cele europene, fiind angrenată în UEFA Conference League,

Suntem de părere că formația din Vallecas va reuși să treacă cu brio peste Valencia, deși ultimele meciuri au fost dezamăgitoare. Rayo nu a mai înscris de trei partide și este timpul să-și arate adevăratul potențial, de aceea vom miza pe „1 solist” pentru o cotă de 2,00 de la Betano.

Cota de 2,07 de la Bologna – Cremonese completează biletul zilei de luni

În Serie A, partida ce închide etapa cu numărul 13 este Bologna – Cremonese. După un sezon mai puțin reușit în campionat, însă în care a pus mâna pe Coppa Italia, Bologna pare să aibă un nou sezon de excepție. La începutul etapei, se află pe locul al cincilea, iar la finalul rundei ar putea să fie chiar pe loc de Liga Campionilor.

Cremonese a impresionat în acest sezon. Până în etapa a 9-a, nou-promovata a pierdut un singur meci, însă în ultimele trei partide nu a mai adunat niciun punct. Ultimele trei înfrângeri au venit cu Juventus, Pisa și AS Roma, în timp ce Inter este a patra echipă care a reușit să ia cele trei puncte contra lui Cremonese.

De această dată, adversara va fi din nou una dificilă, iar aici vom miza pe un meci cu multe goluri, de aceea vom paria pe „Peste 2,5 goluri”, pentru o cotă de 2,07 oferită de Betano.

În concluzie, pentru biletul zilei de duminică la pariuri, avem de la Betano o cotă de 2,00 pentru pronosticul „1” la Rayo Vallecano – Valencia și o cotă de 2,07 pentru „Peste 2,5 goluri” în meciul Bologna – Cremonese, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.14, numai bună pentru un câștig de 414 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.