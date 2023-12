Biletul zilei la pariuri, luni, 1 ianuarie 2024. Câștig de 583 de lei

Astăzi pariem pe două întâlniri din primele două ligi ale Angliei, în care joacă formații de mare tradiție din Insulă. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5,83 la NetBet și așteptăm un profit bun.

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Leicester City – Huddersfield Town, din etapa a 26-a din Championship, care începe la ora 17:00. Gazdele sunt într-un marș continuu spre revenirea în prima ligă.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Liverpool – Newcastle United, din runda a 20-a din Premier League, programată de la ora 22:00. ”Cormoranii” sunt pe val și vor să mențină strocul în lupta la titlu.

Cotă de 3,02 de la Leicester – Huddersfield pentru biletul zilei

”Vulpile” vor să demonstreze că sezonul precedent care a adus retrogradarea a fost unul ghinionist și trag tare pentru a reveni după un singur an în Premier League, acolo unde le este de fapt și locul.

Deși a ajuns în Championship, . Iar acest lucru se vede foarte clar și în clasament, acolo unde are un avans considerabil și este cu un pas din nou în prima ligă.

Huddersfield nu mai are anvergura echipei de acum câțiva ani și se zbate în subsolul clasamentului, fiind doar cu un loc deasupra liniei de retrogradare. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 solist și sub 2,5 goluri”, pentru că și cota de 3,02 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Golurile de la Liverpool – Newcastle aduc o cotă de 1,93

Fără să strălucească în prima parte a sezonului, ”cormoranii” au profitat din plin de pașii greșiți ai marilor rivale și s-au instalat în fruntea clasamentului înaintea acestei etape și speră să rămână acolo cât mai mult timp.

Managerul Jurgen Klopp a știut foarte bine să angreneze în jocul echipei pe cei nou veniți și a avut șansa unui lot numeric și valoros care a acoperit accidentările apărute în prima partea a sezonului.

După ce a impresionat în stagiunea trecută, Newcastle este acum o dezamăgire. Ultimele eșecuri, și Nottingham Forest, au coborât-o pe locul 9, departe de pozițiile de Champions League. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri Liverpool 2-3”, care are la NetBet o cotă de 1,93.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 583 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 3,02 pentru pronosticul ”1 solist și sub 2,5 goluri” în meciul Leicester City – Huddersfield Town și o cotă de 1,93 pentru ”total goluri Liverpool 2-3” la Liverpool – Newcastle United, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,83. Numai bună pentru un câștig de 583 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.