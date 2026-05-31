Biletul zilei la pariuri, luni, 1 iunie 2026. Câștig de 454 de lei cu meciuri amicale internaționale

Biletul zilei la pariuri de luni, 1 iunie 2026, poate aduce un câștig de 454 de lei cu ajutorul a două meciuri amicale internaționale. Gică Hagi va debuta și el la națională în această acțiune
31.05.2026 | 22:30
Biletul zilei de luni, 1 iunie, este realizat pe baza a două meciuri amicale internaționale. Foto: Hepta.ro
În așteptarea Campionatului Mondial, iubitorii de fotbal nu au de ales decât să se mulțumească cu meciuri amicale ale echipelor naționale care nu s-au calificat la turneul final. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.54 la Casa Pariurilor și așteptăm un profit excelent cu biletul zilei la pariuri de luni, 1 iunie 2026.

Cotă de 3.15 de la Bulgaria – Muntenegru pentru biletul zilei la pariuri de luni, 1 iunie 2026

Bulgaria și Muntenegru sunt două naționale care au scăzut enorm în ultimii ani, iar în acest moment nu mai au jucători de top în componență. Dacă vecinii noștri au avut generații impresionante cu Stoichkov, iar mai apoi cu Berbatov, muntenegrenii au avut nu de mult jucători precum Jovetic sau Savic, care în prezent nu mai evoluează la cel mai înalt nivel, fiind ambii trecuți de 35 de ani.

Cele două reprezentative sunt clar într-o continuă scădere. Spre exemplu, Muntenegru a încheiat grupa preliminară pentru Campionatul Mondial sub Insulele Feroe, în timp ce Bulgaria a terminat pe ultimul loc într-o grupă cu Spania, Turcia și Georgia. Pentru această partidă, mizăm pe un rezultat de egalitate: „X” pentru o cotă de 3.15 la Casa Pariurilor.

Cota de 1.44 de la Slovacia – Malta completează biletul zilei de luni

Slovacia a pierdut semifinala barajului pentru Campionatul Mondial împotriva lui Kosovo, într-un meci de-a dreptul nebun. Chiar dacă au jucători de o valoare ridicată, slovacii nu au reușit să meargă mai departe, așa că au fost nevoiți să mai joace o partidă amicală împotriva României, care a pierdut contra Turciei.

De partea cealaltă, Malta este o echipă slabă, cu jucători ce însumează o valoare totală de 14 milioane de euro. Dacă Slovacia a reușit să marcheze două goluri „tricolorilor”, cu siguranță va reuși să dea minimum două goluri și maltezilor. Pentru pariul „Slovacia peste 1,5 goluri”, cota oferită de Casa Pariurilor este 1.44.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 3.15 pentru pronosticul „X” la Bulgaria – Muntenegru și o cotă de 1.44 pentru „Peste 1,5 goluri gazdele” în meciul Slovacia – Malta, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.54, numai bună pentru un câștig de 454 de lei, dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

