Biletul zilei la pariuri, luni, 1 septembrie 2025. Câștig de peste 500 de lei cu fotbal

Ziua de luni vine la pachet cu mai multe confruntări interesante din ligile inferioare ale Europei. Pentru de luni, am ales două pronosticuri la MAXBET, care, cu o miză de doar 100 de lei, vă poate aduce un câștig substanțial.

Huesca – Eibar, spectacol garantat în liga secundă a Spaniei

Huesca și Eibar sunt două dintre echipele care emit în acest sezon pretenții la promovarea în primul eșalon al fotbalului spaniol. Ambele au același număr de puncte după primele două etape, iar istoria confruntărilor directe promite spectacol pentru meciul de luni seară.

Forța ofensivă este un punct vital pentru ambele formații, iar pronosticul pe care am ales să mizăm pentru acest joc este de ”Total goluri – Peste 2,5 goluri în meci”, cota fiind excelentă la MAXBET: 2,70. În ultimele patru dueluri directe, s-au marcat aproape de fiecare dată câte trei goluri.

Leganes – Deportivo La Coruna, meci care ne propune o cotă de 2,18

Leganes – este un alt meci care promite din liga secundă a Spaniei. Departe de acea echipă care făcea senzație în LaLiga, dar și în Liga Campionilor, oaspeții pleacă cu șansa a doua în deplasarea din etapa a treia a ligii secunde din Spania.

În cele două meciuri directe care au avut loc pe acest stadion, Leganes a scos un 0-0 și un succes clar contra adversarei directe: 4-0. Pronosticul pentru acest meci este ”Victorie Leganes”, cota fiind de 2,18 la MAXBET.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la MAXBET o cotă de 2,70 pentru pronosticul ”Total goluri – Peste 2,5 goluri în meci” în meciul Huesca – Eibar și o cotă de 2,18 pentru pronosticul ”Victorie Leganes” la Leganes – Deportivo La Coruna, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5,89. Numai bună pentru un câștig de 588 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.