Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 10 august 2026. Câștig de 497 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 10 august 2026, poate aduce un câștig de 497 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din campionatele Armeniei și Danemarcei.
Traian Terzian
09.08.2026 | 22:20
Biletul zilei la pariuri luni 10 august 2026 Castig de 497 de lei cu fotbal
Câștig magnific cu biletul zilei la pariuri de luni, 10 august 2026. Sursă foto: Tamas Horvath/SPORT PICTURES
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Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Armeniei și Danemarcei, în care vor evolua foste adversare în Europa ale echipelor românești. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.97 la WinBoss și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de luni, 10 august 2026.

Golurile de la Alashkert – BKMA Yerevan aduc o cotă de 2.75 pentru biletul zilei la pariuri de luni, 10 august 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Alashkert – BKMA Yerevan, din etapa a 2-a a campionatului Armeniei, programat de la ora 19:00. Este un duel în care echipa gazdă pornește din postura de mare favorită.

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Fosta adversară a celor de la CFR Cluj în turul 2 preliminar al Conference League nu concepe să nu câștige în fața unei formații modeste din partea a doua a clasamentului, mai ales că obiectivul pentru actualul sezon este titlul.

Oaspeții și-au propus și de această dată să se salveze de la retrogradare, însă e greu de crezut că vor obține ceva din această deplasare. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 2.75 oferită de WinBoss este foarte tentantă.

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Cotă de 1.81 de la Silkeborg – Odense

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Silkeborg – Odense BK, din runda a 3-a a campionatului Danemarcei, care se va desfășura de la ora 20:00. Se anunță o partidă echilibrată între două formații de valori apropiate.

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Gazdele, care în urmă cu patru ani ofereau o adevărată lecție de fotbal celor de la FCSB, au început modest sezonul și a acumulat un singur punct. Este momentul potrivit pentru a le oferi propriilor suporteri prima victorie.

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Odense este o formație care înscrie destul de puțin, dar are o defensivă de fier care o păstrează undeva la mijlocul clasamentului. La acest meci vom miza pe varianta ”PsF: x”, care are la WinBoss o cotă de 1.81.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 497 de lei

Biletul zilei pariuri luni 10 august 2026

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la WinBoss o cotă de 2.75 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul Alashkert – BKMA Yerevan și o cotă de 1.81 pentru ”PsF: x” la Silkeborg – Odense BK, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.97. Numai bună pentru un câștig de 497 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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