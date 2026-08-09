Biletul zilei la pariuri, luni, 10 august 2026. Câștig de 497 de lei cu fotbal

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Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Armeniei și Danemarcei, în care vor evolua foste adversare în Europa ale echipelor românești. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.97 la WinBoss și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de luni, 10 august 2026.

Golurile de la Alashkert – BKMA Yerevan aduc o cotă de 2.75 pentru biletul zilei la pariuri de luni, 10 august 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Alashkert – BKMA Yerevan, din etapa a 2-a a campionatului Armeniei, programat de la ora 19:00. Este un duel în care echipa gazdă pornește din postura de mare favorită.

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în turul 2 preliminar al Conference League nu concepe să nu câștige în fața unei formații modeste din partea a doua a clasamentului, mai ales că obiectivul pentru actualul sezon este titlul.

Oaspeții și-au propus și de această dată să se salveze de la retrogradare, însă e greu de crezut că vor obține ceva din această deplasare. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 2.75 oferită de WinBoss este foarte tentantă.

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Cotă de 1.81 de la Silkeborg – Odense

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Silkeborg – Odense BK, din runda a 3-a a campionatului Danemarcei, care se va desfășura de la ora 20:00. Se anunță o partidă echilibrată între două formații de valori apropiate.

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Gazdele, care , au început modest sezonul și a acumulat un singur punct. Este momentul potrivit pentru a le oferi propriilor suporteri prima victorie.

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Odense este o formație care înscrie destul de puțin, dar are o defensivă de fier care o păstrează undeva la mijlocul clasamentului. La acest meci vom miza pe varianta ”PsF: x”, care are la WinBoss o cotă de 1.81.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 497 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la WinBoss o cotă de 2.75 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul Alashkert – BKMA Yerevan și o cotă de 1.81 pentru ”PsF: x” la Silkeborg – Odense BK, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.97. Numai bună pentru un câștig de 497 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.