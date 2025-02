Biletul zilei la pariuri, luni, 10 februarie 2025. Cum poți câștiga aproape 250 de lei mizând pe două jocuri

Inter – Fiorentina (21:45) și Mallorca – Osasuna (22:00) sunt partidele care formează , luni, 10 februarie 2025. Cu o cotă totală de 2.49, pontul poate oferi un câștig de 248.83 de lei, cu o miză de 100 de lei la .

Biletul zilei la pariuri, luni, 10 februarie 2025, inspirat din Serie A și La Liga

Primul meci selectat este Inter – Fiorentina. Un pariu că în duel se vor marca peste 2.5 goluri are cota 1.67 la Winner. Cele două echipe s-au întâlnit pe 6 februarie, când au disputat restanța etapei a 14-a din Serie A.

ADVERTISEMENT

Atunci Fiorentina s-a impus, pe teren propriu, cu un surprinzător 3-0. Returul se va disputa într-o manieră inedită, la doar patru zile distanță. Ambele formații au arătat un potențial de a face spectacol în actualul sezon.

Inter are cel mai puternic atac din campionat, cu 56 de goluri marcate în 23 de runde, adică o medie de 2.43 de reușite pe partidă. Milanezii au încasat, de asemenea, 22 de goluri, adică aproape un gol pe meci.

ADVERTISEMENT

De cealaltă parte, Fiorentina a înscris 40 de goluri în 23 de runde, având o medie de 1.73 reușite pe joc. Gruparea ”viola” primește, în medie, fix un gol pe confruntare în campionatul Italiei.

În plus, patru din ultimele cinci jocuri pe care le-au disputat Inter și Fiorentina, în Serie A, au depășit pronosticul de peste 2.5 goluri. Mai mult decât atât, trei din precedentele cinci întâlniri din campionat dintre ”nerazzurri” și gruparea ”viola” au avut măcar trei goluri marcate.

ADVERTISEMENT

Mallorca – Osasuna, a doua întâlnire de pe biletul zilei

Al doilea joc care formează la pariuri este Mallorca – Osasuna. Spre deosebire de Inter și Fiorentina, cele două trupe din La Liga ce se întâlnesc luni au arătat un potențial mai scăzut de a puncta. Prin urmare, pronosticul recomandat este sub 2.5 goluri înscrise, cu o cotă de 1.49 la Winner.

După 22 de etape din campionatul Spaniei, Mallorca are golaverajul 19-28, iar Osasuna are 27-31. Trei din ultimele cinci confruntări din La Liga ale celor două echipe s-au încadrat sub 2.5 goluri. În plus, în patru din precedentele cinci dueluri între cele două formații nu s-au marcat mai mult de două goluri.

ADVERTISEMENT

Sintetizând, biletul zilei la pariuri, luni, 10 februarie 2025, propune o cotă totală de 2.49 la Winner. Aceasta este alcătuită din două pronosticuri: peste 2.5 goluri la Inter – Fiorentina (cota 1.67) și sub 2.5 goluri la Mallorca – Osasuna (1.49).

ATENȚIE! Materialul curent reprezintă doar un pont marca FANATIK, bazat pe statistică, nu o garanție a succesului! Fiecare persoană este responsabilă pentru alegerea de a paria și pentru suma mizată.