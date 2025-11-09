Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 10 noiembrie 2025. Câștig de 405 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 10 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 405 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din ligile inferioare ale Italiei și Spaniei
Ciprian Păvăleanu
09.11.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri luni 10 noiembrie 2025 Castig de 405 lei cu fotbal
Biletul zilei de luni este realizat pe baza a două meciuri din ligile inferioare ale Spaniei și Italiei. Foto: hepta.ro
Fotbalul se pregătește de o nouă pauză competițională destinată echipelor naționale, iar ziua de luni este una foarte slabă în ofertă. Totuși, am reușit să găsim două partide interesante pe care să pariem în această zi. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.05 la Betano și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de luni, 10 noiembrie 2025.

Cotă de 1,98 de la Salernitana – Crotone pentru biletul zilei la pariuri de luni, 10 noiembrie 2025

Pentru primul meci de pe acest bilet vom merge tocmai în a treia divizie din Italia. Salernitana și Crotone se întâlnesc în Grupa C din Serie C și promit un meci pe cinste. Nu de mult, cele două evoluau pe prima scenă din fotbalul italian, însă problemele de la club și-au spus cuvântul.

Ambele caută în acest moment revenirea în Serie B, însă Salernitana pare echipa care nu doar că își dorește mai mult, însă este și mult mai capabilă. În acest moment, Salernitana se află pe primul loc în seria sa, în timp ce Crotone este la 9 puncte în spate, pe locul 9. Pentru acest meci, vom alege să mizăm pe pariul „1 solist” pentru care Betano ne oferă o cotă de 1,98.

Cota de 2,05 de la Burgos CF – UD Castellon completează biletul zilei de luni

Un alt meci interesant de la începutul săptămânii este cel din Segunda Division, dintre Burgos și Castellon. Echipa gazdă se află într-un moment foarte bun, iar toți cei din club încep să spere la promovare. Cu trei victorii consecutive, Burgos a făcut un salt uriaș în clasament și se află pe locul 4.

De partea cealaltă, Castellon are un sezon destul de slab și nu se află decât pe locul 15. Cu toate acestea, situația după 12 etape este destul de complicată, întrucât diferența dintre prima poziție și primul loc direct retrogradabil este de doar 11 puncte. Pentru această partidă, vom merge pe seria bună a lui Burgos și vom miza pe „1X și peste 1,5” pentru o cotă de 2,05 oferită de Betano.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1,98 pentru pronosticul „1 solist” la Salernitana – Crotone și o cotă de 2,05 pentru „1X și peste 1,5” în meciul Burgos CF – UD Castellon, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4.05, numai bună pentru un câștig de 405 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

