Biletul zilei la pariuri, luni, 11 august 2025. Câștig de 535 de lei cu fotbal

Mai multe campionate din vestul Europei au debutat în ultimele zile, iar astăzi vom paria pe două meciuri din Portugalia și Franța. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.35 la Get’s Bet și așteptăm un profit important cu biletul zilei la pariuri de luni, 11 august 2025.

Cotă de 3.15 de la FC Porto – Vitoria Guimaraes pentru biletul zilei la pariuri de luni, 11 august 2025

FC Porto a părăsit Campionatul Mondial al Cluburilor în faza grupelor, . „Dragonii” iau startul în noul sezon cu un duel pe teren propriu contra celor de la Vitoria Guimaraes, care se va disputa luni seară, de la ora 22:45.

Formația preluată în această vară de italianul Francesco Farioli pornește clar cu prima șansă, însă oaspeții au avut o prestație admirabilă în sezonul precedent, fiind foarte aproape de o calificare în cupele europene. Pentru această partidă vom alege să pariem pe selecția „1 și ambele marchează”, pentru care Get’s Bet oferă o cotă superbă de 3.15.

Cotă de 1.70 la Amiens – Reims

Luni seară, de la ora 21:45, Amiens va primi vizita celor de la Reims într-o partidă din prima etapă a noului sezon din Ligue 2, divizia secundă a Franței. În sezonul precedent, gazdele au terminat pe locul 11, fiind departe atât de lupta pentru promovare, cât și de emoțiile retrogradării.

De cealaltă parte, Reims a avut un final de stagiune cu adevărat dramatic. În decurs de doar cinci zile, echipa a suferit două înfrângeri extrem de dureroase: și 1-3 cu Metz în returul barajului de menținere, rezultat care a condamnat-o la retrogradare. Suntem de părere că duelul va fi unul echilibrat, așadar vom miza pe varianta „Pauză sau final – Egal”, care la Get’s Bet are o cotă de 1.70.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Get’s Bet o cotă de 3.15 pentru pronosticul „1 și ambele marchează” la FC Porto – Vitoria Guimaraes și o cotă de 1.70 pentru „Pauză sau final – Egal” la meciul Amiens – Reims, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 5.35, numai bună pentru un câștig de 535 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.