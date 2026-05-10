Biletul zilei la pariuri, luni, 11 mai 2026. Câștig de 322 lei cu fotbal din Premier League și La Liga

Biletul zilei la pariuri de luni, 11 mai 2026, poate aduce un câștig frumos cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.22 la WINMASTERS și așteptăm profitul cu biletul zilei la pariuri de luni, 11 mai 2026.

Cotă de 1.70 la Tottenham – Leeds, pentru biletul zilei la pariuri de luni, 11 mai 2026

Luni seară, de la ora 22:00, Tottenham primește vizita lui Leeds United în etapa 36 din Premier League, într-un meci cu miză uriașă la ambele capete ale clasamentului. , cu un singur punct avans față de zona retrogradării, în timp ce Leeds ocupă locul 14, cu 6 puncte mai mult decât oaspeții serii.

Ambele apărări au probleme grave de consistență, iar istoricul recent al confruntărilor directe indică meciuri cu goluri de ambele părți. Am ales pronosticul „Ambele echipe marchează – Da”, care la WINMASTERS are o cotă de 1.70.

Cotă de 2.48 la Rayo Vallecano – Girona

Luni, de la ora 22:00, o întâlnește pe Girona în etapa 35 din La Liga, pe Estadio de Vallecas. Este un duel cu iz de supraviețuire: Girona se află pe locul 16, cu doar 2 puncte peste linia retrogradării, în timp ce Rayo ocupă locul 11, cu 42 de puncte.

Istoricul direct dă câștig de cauză gazdelor: Rayo a câștigat ultimele 2 dueluri directe cu Girona, inclusiv 3-1 în tur. Am ales pronosticul „1 solist” — victorie Rayo Vallecano —, care la WINMASTERS are o cotă de 2.48.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la WINMASTERS o cotă de 1.70 pentru „Ambele echipe marchează – Da” în meciul Tottenham – Leeds și o cotă de 2.48 pentru „1 solist” la Rayo Vallecano – Girona, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.22. Numai bună pentru un câștig de 422 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor noștri și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.