Biletul zilei la pariuri, luni, 11 octombrie 2021. Câștig de 400 de lei la Get’s Bet cu meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială

În prima zi a săptămânii pariem pe două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial. Miza este de 100 de lei, pe o cotă totașă de 4,01 la şi aşteptăm un profit consistent.

Primul meci de pe biletul zilei promite, la prima vedere, o ploaie de goluri. Este vorba despre confruntarea dintre Olanda și Gibraltar. Meciul din cadrul grupei G e programat să înceapă la ora 21:45. Va fi un duel între lider și codașa clasamentului.

A doua confruntare de pe bilet ne privește în mod direct. Este vorba Macedonia de Nord – Germania, din grupa J, . Meciul de la Skopje începe tot la 21:45 și le va pune față în față pe primele două ocupante ale clasamentului

Cotă de 1,86 de la Olanda – Gibraltar pentru biletul zilei

Olanda primește vizita selecționatei din Gibraltar în runda cu numărul 8 a preliminariilor. Batavii sunt pe primul loc, cu 16 puncte, două mai multe decât Norvegia și patru peste Turcia, ocupanta celei de-a treia poziții. Cu un bilanț de cinci victorii, o remiză și o înfrângere, selecționata pregătită de Louis van Gal vine după trei succese consecutive.

Ultimul a fost obținut în Letonia, scor 1-0. Olanda are cea mai bună ofensivă, dar și cea mai bună apărare din grupă, 23-6. Șase dintre golurile marcate au venit doar în poarta Turciei, o veste extrem de îngrijorătoare pentru oaspeții de astăzi.

De cealaltă parte, Gibraltar își propune cel mai probabil să ia cât mai puține goluri din partea lui Depay & Co. În tur a fost scor fluviu, 7-0 pentru batavi. Micuța națională nu a obținut nici măcar un punct în cele șapte jocuri de până acum și are un goalveraj horror: 3-28. Sperăm că oaspeții nu vor repeta contraperformanța din tur și mizăm pe pronosticul „sub 6,5 goluri”, care la are o cotă de 1,86.

2,15, cota pentru ambele echipe marchează în Macedonia de Nord – Germania

Macedonia de Nord este surpriza grupei J. În timp ce toată lumea vede o luptă între România și Armenia la locul 2, macedonenii le iau fața, cel puțin în acest moment. Sunt pe locul 2, cu 12 puncte, la fel ca Armenia și cu două mai multe decât România. Macedonia are și ascendent moral după ultimul joc, facil de altfel, cu Liechtenstein, scor 4-0.

Germania pleacă evident cu prima șansă chiar dacă joacă în deplasare. Este pe primul loc în clasament, cu 18 puncte. Meciul trecut, cel cu România, nu a fost unul foarte simplu. La pauză, . Nemții și-au arătat valoarea în ultima parte a partidei, când au întors rezultatul prin reușitele lui Gnabry și Muller.

Pentru nemți, a fost a patra victorie la rând. Singura echipă care a reușit să învingă Germania în această grupă este chiar Macedonia de Nord. A fost o surpriză de proporții, victoria venind chiar în deplasare, scor 2-1. Dacă Germania își va lua revanșa, va fi calificată matematic la Cupa Mondială. Considerăm că gazdele au o șansă să marcheze împotriva naționalei lui Flick și pariem pe „ambele echipe marchează”, care la are o cotă de 2,15.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la o cotă de 1,86 pentru pronosticul „sub 6,5 goluri” în meciul Olanda – Gibraltar și o cotă de 2,15 pentru „Ambele echipe marchează” la Macedonia de Nord – Germania, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,01. Numai bună pentru un câștig de 401 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.