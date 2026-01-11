Biletul zilei la pariuri, luni, 12 ianuarie 2026. Câștig de 387 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Spaniei, în care evoluează jucători români. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.87 la Superbet și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de luni, 12 ianuarie 2026.

Cotă de 2.12 de la Genoa – Cagliari pentru biletul zilei la pariuri de luni, 12 ianuarie 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Genoa – Cagliari, din etapa a 20-a din Serie A, programat de la ora 19:30. Este un duel extrem de interesant între două formații aflate în partea de jos a clasamentului.

Situația este una tensionată în tabăra gazdelor după ce Nicolae Stanciu a ratat la ultima fază un penalty în partida cu AC Milan. , cel care a insistat în vară pentru transferul său.

Sarzii vor să profite din plin de acest moment și să obțină 3 puncte uriașe care să-i îndepărteze de zona periculoasă a retrogradării. În aceste condiții, am ales pronosticul ”ambele echipe marchează: da”, pentru că și cota de 2.12 oferită de Superbet este foarte tentantă.

Golurile de la Sevilla – Celta Vigo aduc o cotă de 1.83

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Sevilla – Celta Vigo, din runda a 19-a din La Liga, care va avea loc de la ora 22:00. Două echipe de tradiție, care însă traversează momente total diferite.

După ani de glorie, andaluzii nu se regăsesc și nici acest sezon nu pare a fi ceea ce sperau suporterii, mai ales că s-a ajuns la 3 înfrângeri consecutive în toate competițiile. Un nou eșec ar putea duce echipa și mai aproape de linia roșie a retrogradării.

De partea cealaltă, formația lui Ionuț Radu este într-un progres evident și , care o apropie și mai mult de pozițiile de cupe europene. La acest meci vom miza pe varianta ”gol marcat în ambele reprize: da”, care are la Superbet o cotă de 1.83.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 387 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2.12 pentru pronosticul ”ambele echipe marchează: da” în meciul Genoa – Cagliari și o cotă de 1.83 pentru ”gol marcat în ambele reprize: da” la Sevilla – Celta Vigo, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3.87. Numai bună pentru un câștig de 387 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.