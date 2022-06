Biletul zilei la pariuri, luni, 13 iunie 2022. Mizăm pe meciuri din Liga Națiunilor pentru un câștig de aproape 490 de lei

Pentru ziua de luni, 13 iunie 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două ponturi pe care mergem fără teama că am putea greși, pentru că am avut grijă să le studiem cu atenția cuvenită și pentru că vizăm și un profit frumușel de 488 de lei. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre un super-meci, dar și de partida dintre Danemarca și Austria. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 5,13 la

Deschidem biletul zilei de luni, 13 iunie 2022 cu un meci în care vom urmări la lucru două dintre cele mai importante reprezentative ale momentului, nu doar la nivel continental, ci și două dintre echipele naționale care se vor afla în prim-planul Cupei Mondiale din decembrie. Un duel Franța – Croația nu aveam cum să-l ocolim. În fapt este reeditarea ultimei finala a Cupei Mondiale.

Pentru a doua propunere vom merge în nordul Europei pentru un duel la fel de interesant dacă este să ne raportăm la rezultatele obținute în actuala ediție a Ligii Națiunilor de Danemarca și Austria. În acest caz aproape că suntem tentați să spunem că rezultatul final chiar nu contează pentru că oricare dintre oponente este capabilă să o învingă pe cealaltă. Noi credem că am ales potul corect.

Cotă de 2,05 pe biletul zilei în disputa Franța – Croația

Prima propunere de pe biletul zilei de luni, 13 iunie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Franța și Croația, din această ultimă etapă în Liga Națiunilor, în luna iunie. Este o confruntare pe care este foarte posibil să o revedem și la iarnă, într-o fază superioară a Cupei Mondiale din Qatar.

Nu mergem cu gândul atât de departe și rămânem ancorați în realitatea ultimelor zile, referindu-ne evident la această perioadă extrem de condensată pentru reprezentativele de pe ”Bătrânul continent”. Croația a început cum nu se poate mai prost această campanie cu un eșec pe teren propriu 0-3 cu Austria. Și-a revenit la timp pentru o remiză cu Franța și un succes în deplasare, în Danemarca.

Așadar avem premise că putem risca și un pont pe gol-gol, dar încă o dată noi vom merge pe varianta pe care o considerăm cea mai sigură și aducătoare de profit, pentru că nici Franța nu a rupt gura târgului în primele trei partide disputate în Liga Națiunilor 2022. Spre deosebire de adversara de luni seara, francezii nici măcar nu se pot lăuda cu vreun succes, ceea ce ne dă de gândit.

Însă, nu vom lăsa imaginația să zburde și să ignorăm valoarea individuală a jucătorilor lui Didier Deschamps. Cum spuneam, putem alege mai multe opțiuni de pariere, dar noi vom miza cât se poate de sigur pe goluri, pentru că suntem convinși că se va marca. Așadar opțiunea noastră va fi: ”2-3 goluri”, care are la o cotă de 2,05.

Danemarca – Austria ne aduce o cotă de 2,50 la biletul zilei

Tot în Liga Națiunilor rămânem și pentru cea de a doua confruntare pe care am studiat-o și pe care v-o propunem pe biletul zilei de luni, 13 iunie 2022. Am încercat să găsim un pont care, combinat cu prima opțiune, să ne satisfacă setea de câștig financiar și credem că am găsit exact ceea ce căutam și ceea ce ar fi normal să se întâmple, dacă este să fim realiști.

Opțiunea pe care v-o propunem se bazează și pe rezultatele obținute de cele două oponente, Danemarca, respectiv Austria, în primele meciuri din noua campanie de Liga Națiunilor. În plus, de această dată vom acorda și clișeisticul 5% pentru gazde, tocmai pentru că acasă danezii sunt o echipă greu de învins. Asta nu înseamnă că austriecii nu au șansa lor, tocmai pentru că deja au demonstrat că pot învinge pe terenul altor echipe, vezi succesul din Croația.

Însă, am observat noi că Danemarca este greu de învins pe teren propriu. Doar echipe cu pretenții mult mai mari – Belgia, sau Croația au reușit să se impună în nord. Bine, au mai făcut-o și finlandezii, dar în acel caz credem că a fost un accident. Și în acest caz mm ales pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla: ”1 și 0-3 goluri în meci”, care are o cotă de 2,50 la

Biletul zilei aduce un profit potențial de 488 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, 13 iunie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 2,05 pentru pronosticul ”2-3 goluri” în duelul dintre Franța și Croația și o cotă de 2,50 pentru ”1 și 0-3 goluri în meci”, în disputa dintre Danemarca și Austria care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 488 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.