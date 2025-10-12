Biletul zilei la pariuri, luni, 13 octombrie 2025. Câștig de 454 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din . Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.54 la MaxBet și așteptăm un profit frumos cu biletul zilei la pariuri de luni, 13 octombrie 2025.

Cotă de 2.55 la Irlanda de Nord – Germania pentru biletul zilei la pariuri de luni, 13 octombrie 2025

Germania a urcat pe primul loc în grupa A a preliminariilor după rezultatele înregistrate în runda precedentă. Formația pregătită de a trecut fără emoții de Luxemburg, scor 4-0, după reușitele semnate de Raum, Kimmich (o „dublă”) și Gnabry și a profitat de eșecul suferit de Slovacia în Irlanda de Nord, 0-2.

În etapa a 8-a, „Mannschaft”-ul va juca pe terenul nord-irlandezilor într-un meci extrem de important, ținând cont de situația din grupă, unde primele trei clasate sunt la egalitate de puncte, 6, fiind departajate momentan doar de golaveraj. Suntem de părere că Irlanda de Nord va reuși să marcheze, cum a făcut de altfel în toate meciurile disputate până acum în această grupă, dar Germania își va respecta statutul de favorită. Așadar, vom miza pe varianta „2 și ambele marchează”, care la MaxBet are o cotă de 2.55.

Cotă de 1.78 la Macedonia de Nord – Kazahstan

Macedonia de Nord este surpriza plăcută a grupei J, fiind lider în acest moment, cu precizarea că Belgia și Țara Galilor au câte un meci în minus. Nord-macedonenii au mari șanse să încheie și următoarea rundă pe prima poziție, deoarece vor primi vizita reprezentativei din Kazahstan.

Cu excepția partidelor împotriva Liechtensteinului, în meciurile Macedoniei de Nord din această grupă s-au înscris cel mult două goluri, inclusiv în precedentul joc contra Kazahstanului (1-0). În aceste condiții, am ales pronosticul „Total goluri: sub 2.5”, care are la MaxBet o cotă de 1.78.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2.55 pentru pronosticul „2 și ambele marchează” în meciul Irlanda de Nord – Germania și o cotă de 1.78 pentru „Total goluri: sub 2.5” la Macedonia de Nord – Kazahstan, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.54. Numai bună pentru un câștig de 454 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.