Biletul zilei la pariuri, luni, 14 decembrie 2020. Profit de 300 de lei din două pronosticuri

Biletul zilei la pariuri, luni, 14 decembrie 2020. Vă propunem două pronosticuri cu şanse mari de reuşită, două pronosticuri care împreună ne aduc o cotă totală de 2,94 la Get’s Bet. Altfel spus, pentru 100 de lei mizaţi, putem „culege“ un profit frumos de 294 de lei.

UTA – Universitatea Craiova, de la ora 19:00, este primul meci de pe biletul zilei. Partida contează pentru etapa a 13-a din Casa Pariurilor Liga 1, iar oltenii pot profita de faptul că FCSB și CFR Cluj s-au întâlnit în meci direct și își poate consolida poziția în clasament, mai ales că sunt favoriți în meciul de la Arad.

Al doilea joc pe biletul zilei este duelul din La Liga dintre Celta Vigo și Cadiz, care va avea loc de la ora 22:00. Nou promovata are un sezon incredibl, după ce a învins pe Real Madrid și Barcelona și e pe locul șase în clasament, în timp ce Celta Vigo se zbate la coada clasamentului: 13 puncte, cu cinci mai puțin decât Cadiz.

UTA – Universitatea Craiova, cotă 1,86 pentru pariul „sub 2,5 goluri”

UTA este o echipă redutabilă în acest sezon din Casa Pariurilor Liga 1, iar asta se vede și în clasament, unde arădenii sunt pe locul șapte, la egalitate cu prima echipă din play-off, Viitorul Constanța. Ba mai mult, UTA a pierdut o singură partidă în deplasarea în ultimul an de zile, cu FCSB, însă nu pierde prea multe puncte nici pe teren propriu.

De cealaltă parte, Universitatea Craiova are un parcurs bun în campionat și confirmă sezonul bun de anul trecut, fiind la două puncte de liderul FCSB. În plus, Craiova are cea mai bună apărare din campionatul intern, primind doar șase goluri, la fel ca CFR Cluj.

Oltenii vin după prima victorie în Liga 1 de la revenirea lui Papură, 3-1 cu Gaz Metan și au avut un start de campionat perfect. După despărțirea de Cristiano Bergodi, Papură a reușit un 5-0 în Cupa României cu Progresul Spartac și un 0-0 la Botoșani, în campionat, în timpă ce UTA vine după prima înfrângere în deplasare după un an de zile: 3-0 cu FCSB și luptă să revină pe un loc de play-off. Astfel, mizăm liniștit pe un pariu „sub 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,86 la Get’s Bet.

Cadiz, revelația sezonului în La Liga. Celta Vigo are „foame de puncte”

Celta Vigo – Cadiz va fi unul dintre cele mai echlibrate și disputate meciuri ale etapei din La Liga, iar un pronostic 1 sau 2 solist este greu de anticipat. Cadiz are un sezon incredibil, deși vine din Segunda Division și a reușit să câștige cu granzii Spaniei Real Madrid, chiar pe Bernabeu și FC Barcelona.

Celta Vigo are un sezon șters și are una dintre cele mai slabe apărări din campionatul Spaniei, dar nici Cadiz nu excelează în atac, unde are o medie 0,9 goluri pe meci.

Toate aceste lucruri ne fac să credem că nu va fi un meci cu multe goluri și de aceea vom merge și aici pe un pariu „sub 2,5 goluri” , care are o cotă sigură de 1,58 la Get’s Bet.

Biletul zilei de cotă 2,94

În concluzie, biletul zilei la pariuri ne poate aduce un profit de 294 de lei. Pariul „sub 2,5 goluri” la meciul UTA – Universitatea Craiova este cotat cu 1,86 la Get’s Bet, iar același pariu la meciul Celta Vigo – Cadiz, are cota 1,58. Cumulat, avem parte de un bilet de cotă totală 2,94, pe care am ales să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.