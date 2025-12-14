Biletul zilei la pariuri, luni, 15 decembrie 2025. Câștig de 303 de lei cu Premier League și SuperLiga

ADVERTISEMENT

Lupta pentru câștiguri și bilete verzi nu se încheie niciodată, iar luni, 15 decembrie 2025, avem în vedere două meciuri pentru a fi triumfători cu biletul zilei.

Farul Constanța – UTA Arad. Duel pentru play-off în SuperLiga

Etapa cu numărul 20 le aduce față în față pe Farul Constanța și UTA Arad, două echipe care au un obiectiv clar la finalul sezonului regulat și acela de a prinde play-off-ul. Trupa de la malul mării se află într-o perioadă dificilă, asta după ce a înregistrat 3 partide la rând fără victorie. Mai întâi a fost eșecul din campionat, contra celor de la FCSB, 1-2, o înfrângere care a durut foarte mult pentru elevii lui Ianis Zicu.

A urmat duelul cu Dinamo, din grupele Cupei României, o confruntare care s-a terminat fără goluri, 0-0, un rezultat care mai degrabă a dezavantajat-o pe Farul. Nu în ultimul rând, ultima etapă din SuperLiga, trupa din Constanța s-a deplasat la Clinceni, acolo unde a dat piept cu Metaloglobus. Gazdele s-au impus, 2-1, rezultat surprinzător care a fost o lovitură în lupta pentru play-off.

De cealaltă parte, UTA are o perioadă foarte bună. Elevii lui Adi Mihalcea au bătut-o pe FCSB, 3-0, în Cupa României, și au obținut un succes în ultimele secunde ale duelului cu Petrolul Ploiești, din ultima etapă de SuperLiga. Datorită acestor rezultat, noi mizăm pe un meci spectaculos, crâncen, între Farul și UTA. Astfel, pronosticul nostru pentru partida de la Ovidiu este de minim 3 goluri în meci, pentru o cotă de 1.93 oferită de Betano.

Manchester United continuă forma bună din Premier League? Meci dificil cu Bournemouth

este, fără îndoială, cel mai puternic campionat al lumii, acolo unde valoarea jucătorilor, la nivel individual, este una excepțională. Manchester United, echipă care a investit sute de milioane de euro, încă nu a reușit să revină în top, însă Ruben Amorim pare că în sfârșit a găsit un echilibru în trupa sa. Diavolii au câștigat ultimul meci, 4-1, contra celor de la Wolverhampton Wandereres, în deplasare.

Pe „teatrul viselor” va veni Bournemouth, echipă antrenată de Andoni Iraola, care în ultimii ani a fost una din cele mai consistente dintre cele care se află în planul secund din Premier League. Vedeta celor de la Bournemouth, Antoine Semenyo, are un sezon stelar și promite că va face spectacol și pe Old Trafford. De asta, noi mizăm pe minim 3 goluri marcate în meci, pentru o cotă de 1.57 oferită de Betano.

Astfel, , format din cele două meciuri are o cotă de 3.03, iar cu o miză de 100 de lei putem câștiga 303 lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.