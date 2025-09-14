Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 15 septembrie 2025. Câștig de 534 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 15 septembrie 2025, poate aduce un câștig de 534 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Ekstraklasa și Serie A.
Traian Terzian
14.09.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri luni 15 septembrie 2025 Castig de 534 de lei cu fotbal
Câștig frumos cu biletul zilei la pariuri de luni, 15 septembrie 2025. Sursă foto: Hepta

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Poloniei și Italiei, care pun capăt etapelor din întrecerile interne. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.34 la NetBet și așteptăm un profit fabulos cu biletul zilei la pariuri de luni, 15 septembrie 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 2.62 de la Rakow – Gornik Zabrze pentru biletul zilei la pariuri de luni, 15 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Rakow Czestochowa – Gornik Zabrze, din etapa a 8-a din Ekstraklasa, programat de la ora 20:00. Este un duel între două formații care au început diametral opus noul sezon.

Oaspeții au avut evoluții oscilante în primele 7 etape ale campionatului polonez, însă au reușit să obțină nu mai puțin de patru victorii și se află pe un nesperat loc 5 în clasament și au început să viseze frumos.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Rakow, viitoarea adversară a Universități Craiova în grupa de Conference League, este pe loc retrogradabil și are nevoie de puncte ca de aer. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 pauză / 1 final”, pentru că și cota de 2.62 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Golurile de la Como – Genoa aduc o cotă de 2.04

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Como – Genoa, din runda a 3-a din Serie A, care va începe la ora 21:45. Pe Stadio Giuseppe Sinigaglia se vor afla față în față două echipe de mijlocul clasamentului.

ADVERTISEMENT
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot...
Digi24.ro
Avertismentul lui Traian Băsescu: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”

Partida vine la o săptămână după ce ”Grifonul”, cel mai vechi club din istoria fotbalului italian, a sărbătorit 132 de ani de la înființare. Trupa patronată de Dan Șucu vrea să onoreze acest moment cu o victorie prin care să urce în ierarhie.

ADVERTISEMENT
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea...
Digisport.ro
I-au găsit înlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi după înfrângerea cu Juventus

Șefii lui Como au făcut investiți majore în această vară, iar antrenorului spaniol Cesc Fabregas i s-a transmis că ar fi timpul să ducă formația în cupele europene. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează: da”, care are la NetBet o cotă de 2.04.

bzi

Biletul zilei aduce un profit potențial de 534 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Netet o cotă de 2.62 pentru pronosticul ”1 pauză / 1 final” în meciul Rakow Czestochowa – Gornik Zabrze și o cotă de 2.04 pentru ”ambele marchează: da” la Como – Genoa, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.34. Numai bună pentru un câștig de 534 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de sâmbătă, 13 septembrie. Bet Builder de cotă 4,75 la Superbet...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 13 septembrie. Bet Builder de cotă 4,75 la Superbet pentru Metaloglobus – CFR Cluj
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 13 septembrie 2025. Câștig de peste 500 de...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 13 septembrie 2025. Câștig de peste 500 de lei pe Juventus – Inter și Real Sociedad – Real Madrid
SuperGigi, cotă record de 70.000 pentru etapa de SuperLiga: “Cu 13 lei am...
Fanatik
SuperGigi, cotă record de 70.000 pentru etapa de SuperLiga: “Cu 13 lei am ajuns la câștigul maxim de 1 milion de lei”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
iamsport.ro
Mihai Rotaru își freacă mâinile de bucurie: 4.500.000 de euro dintr-un foc!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!