Biletul zilei la pariuri, luni, 15 septembrie 2025. Câștig de 534 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Poloniei și Italiei, care pun capăt etapelor din întrecerile interne. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 5.34 la NetBet și așteptăm un profit fabulos cu biletul zilei la pariuri de luni, 15 septembrie 2025.

Cotă de 2.62 de la Rakow – Gornik Zabrze pentru biletul zilei la pariuri de luni, 15 septembrie 2025

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Rakow Czestochowa – Gornik Zabrze, din etapa a 8-a din Ekstraklasa, programat de la ora 20:00. Este un duel între două formații care au început diametral opus noul sezon.

Oaspeții au avut evoluții oscilante în primele 7 etape ale campionatului polonez, însă au reușit să obțină nu mai puțin de patru victorii și se află pe un nesperat loc 5 în clasament și au început să viseze frumos.

De partea cealaltă, Rakow, , este pe loc retrogradabil și are nevoie de puncte ca de aer. În aceste condiții, am ales pronosticul ”1 pauză / 1 final”, pentru că și cota de 2.62 oferită de NetBet este foarte tentantă.

Golurile de la Como – Genoa aduc o cotă de 2.04

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Como – Genoa, din runda a 3-a din Serie A, care va începe la ora 21:45. Pe Stadio Giuseppe Sinigaglia se vor afla față în față două echipe de mijlocul clasamentului.

Partida vine la o săptămână după ce ”Grifonul”, cel mai vechi club din istoria fotbalului italian, . Trupa patronată de Dan Șucu vrea să onoreze acest moment cu o victorie prin care să urce în ierarhie.

Șefii lui Como au făcut investiți majore în această vară, iar antrenorului spaniol Cesc Fabregas i s-a transmis că ar fi timpul să ducă formația în cupele europene. La acest meci vom miza pe varianta ”ambele marchează: da”, care are la NetBet o cotă de 2.04.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 534 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Netet o cotă de 2.62 pentru pronosticul ”1 pauză / 1 final” în meciul Rakow Czestochowa – Gornik Zabrze și o cotă de 2.04 pentru ”ambele marchează: da” la Como – Genoa, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 5.34. Numai bună pentru un câștig de 534 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

