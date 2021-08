Biletul zilei la pariuri, luni, 16 august 2021. Câștig de aproape 440 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din Liga 1 și din campionatul Suediei

Luni, 16 august 2021, ne concentrăm atenția pe două meciuri de tip kamikaze. Din campionatul României ne axăm pe Dinamo – CS Mioveni, iar din cel al Suediei vom miza pe goluri în Sirius – AIK Solna. De ce le numim meciuri kamikaze veți vedea în argumentele pe care noi le-am găsit pentru alegerile noastre. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,39 la şi așteptăm profitul.

Deschidem biletul zilei de luni, 16 august 2021, la pariuri, cu meciul dintre Sirius și AIK Solna pentru că este o întâlnire care nu are cum să nu ne satisfacă pofta de goluri și pentru că avem o cotă excelentă pentru alegerea făcută de noi. Nu mai trebuie să insistăm asupra faptului că oricum campionatele nordice sunt extrem de spectaculoase și prin numărul mare de goluri care se marchează meci de meci.

Pentru a doua propunere revenim pe meleagurile noastre și avem o întâlnire la fel de spectaculoasă, în Ștefan ce Mare, între Dinamo și CS Mioveni. Dacă vă întrebați de ce ar trebui să fie spectaculoasă această partidă, ei bine să ne gândim doar la situația celor două oponente. Ambele sunt obligate să joace doar la victorie. Pe de-o parte pentru că istoria obligă, de cealaltă parte pentru că pe CS Mioveni remizele nu o vor ajuta la finalul sezonului.

Sirius – AIK Solna ne aduce o cotă de 2,35 la biletul zilei

Mizăm, așa cum spuneam, în prima propunere a zilei pe meciul dintre Sirius și AIK Solna. Programată de la ora 20:00, această partidă nu are vreo miză istorică, sau vreo rivalitate care să ne facă să fim reținuți în alegerile pe care le putem face. Este un meci între o echipă aflată în lupta pentru titlu, AIK Solna, și o echipă care joacă fără nicio presiune, Sirius.

De-a lungul timpului cele două echipe s-au întâlnit doar de 11 ori. Două meciuri s-au terminat la egalitate, în rest victorii, și nu oricum, ci pe linie pentru AIK Solna. Așadar nu trebuie să avem prea mari emoții atunci când bifăm pe biletul de joc opțiunea pe care v-o propunem astăzi.

Și matematica ține cu alegerea noastră. AIK Solna are o medie de 1,5 goluri per meci, în acest sezon, în vreme ce Sirius se poate lăuda la rândul ei cu cel puțin un gol în fiecare meci. Vom miza pe un pont care este cel mai la îndemână în acest caz ”ambele marchează și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 2,35 la .

Cotă de 1,86 pe biletul zilei la Dinamo – CS Mioveni

A doua propunere de pe biletul zilei de luni, 16 august 2021, este și ea la fel de interesantă precum cea din nordul Europei. În Dinamo – CS Mioveni vorbim de o întâlnire deloc disproporționată, așa cum ar fi fost în urmă cu trei, sau patru ani spre exemplu. De această dată vorbim de două echipe aflate în situații similare, fie și doar din punct de vedere financiar.

Dinamo joacă din entuziasmul puștilor promovați forțat de interdicția de a efectua transferuri, după ce oficialii grupării din Ștefan cel Mare au fentat a doua oară legislația și au cerut a doua insolvență. CS Mioveni joacă la sacrificiu, în stil kamikaze, exact la fel ca și Dinamo. Pentru cei doi antrenori rezultatele de egalitate aproape că u contează.

Atât Dario Bonetti, cât și Alexandru Pelici încearcă să obțină maximum din fiecare meci, sacrificând adesea faza defensivă. Poate părea ciudată că o echipă nou promovată nu joacă la alibi, și tocmai din acest motiv am ales disputa această, pentru că nu vedem alt rezultat decât victoria, de o parte sau de cealaltă. Așadar mergem pe ”1 sau 2 și peste 1,5 goluri”, care are la o cotă de 1,86.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 439 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, 16 august 2021, la pariuri, avem de la o cotă de 2,35 pentru pronosticul ”ambele marchează și peste 2,5 goluri” în meciul Sirius – AIK Solna și o cotă de 1,86 pentru ”1 sau 2 și peste 1,5 goluri”, în Dinamo – CS Mioveni, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,39, numai bună pentru un câștig de 439 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

