Biletul zilei la pariuri, luni, 16 februarie 2026. Câștig de 351 de lei cu fotbal

ADVERTISEMENT

Luni au loc meciurile care închid etapele din cele mai tari campionate ale Europei, iar noi vom paria pe două meciuri din La Liga și Serie A. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,51 la WinBoss și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de luni, 16 februarie 2026.

Cotă de 1,83 de la Girona – Barcelona pentru biletul zilei la pariuri de luni, 16 februarie 2026

Barcelona închide etapa din La Liga în deplasarea de la Girona, echipă ce se luptă pentru evitarea retrogradării în acest sezon. În urma victoriei fulminante a lui Real Madrid contra celor de la Real Sociedad, catalanii se văd obligați să câștige pentru a reveni pe prima poziție în clasament.

ADVERTISEMENT

De când Hansi Flick a fost instalat pe banca lui FC Barcelona, clubul catalan a devenit o formația ultraofensivă în comparație cu ultimii ani, iar care nu se prezintă la meci concentrat din punct de vedere defensiv.

În ultimele săptămâni, Girona a urcat foarte mult în clasament și a adunat 11 puncte în 2026 dintr-un total de 15 posibile. Având în vedere că joacă acasă, sperăm să poată înscrie împotriva Barcelonei, altfel ne vom pune încrederea totală în ofensiva catalană, pentru că vom miza pe un meci cu „Peste 3,5 goluri în meci”, pariu pentru care WinBoss ne oferă o cotă de 1,83.

ADVERTISEMENT

Cota de 1,92 de la Cagliari – Lecce completează biletul zilei de luni

În Italia, Lecce este formația cu cea mai slabă ofensivă din Serie A. Micuța formație a înscris de doar 15 ori în 24 de etape, adică foarte aproape de o medie de un gol la două meciuri, ceea ce este extrem de puțin. Este prima echipă deasupra liniei retrogradării, însă Fiorentina îi suflă în ceafă în disperarea sa de a rămâne în prima divizie.

ADVERTISEMENT

Cagliari a avut o serie bună în ultima perioadă și a adunat trei victorii consecutive cu Juventus, Fiorentina și Verona, timp în care a primit un singur gol. când a fost învinsă de AS Roma cu 2-0. Pentru acest meci, vom miza pe „1X și peste 1,5 goluri”, pentru o cotă de 1,92 oferită de WinBoss.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la WinBoss o cotă de 1,83 pentru pronosticul „Peste 3,5 goluri” la Girona – Barcelona și o cotă de 1,92 pentru „1X și peste 1,5 goluri” în meciul Cagliari – Lecce, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.51, numai bună pentru un câștig de 351 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ADVERTISEMENT

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.