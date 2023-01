Biletul zilei la pariuri, luni, 16 ianuarie 2023. Câștig de aproape 350 de lei cu meciuri din Serie A și La Liga

Am ales pentru biletul zilei la pariuri de luni, 16 ianuarie, două meciuri echilibrate care închid , respectiv cel al Spaniei. Am construit o cotă totală de 3,41 la Unibet iar un eventual bilet verde ne va aduce în buzunare 341 de lei dacă vom miza suma de 100 de lei.

Cotă 1,76 pentru biletul zilei la pariuri de la meciul Empoli – Sampdoria

Primul duel de pe biletul zilei la pariuri de luni, 16 ianuarie, ora 21:45, le pune față în față pe Empoli, aflată pe locul 14 în Serie A și Sampdoria, situată pe locul 18, ultimul loc retrogradabil. Empoli nu a pierdut, dar nici nu a câștigat în cele două meciuri oficiale de la reluarea campionatului.

Formația antrenată de Paolo Zanetti a remizat, scor 1-1 cu Udinese și cu Lazio, 2-2 pe Olimpico. în meciul cu echipa lui Maurizio Sarri. Internaționalul român a înscris în minutul 90+4 cu un șut din afara careului. De cealaltă parte, încă se resimte după începutul slab de campionat, însă a mai îndulcit din amar prin victoria, scor 2-1 cu Sassuolo, primul meci al anului.

Totuși, genovezii au pierdut următoarele două partide, 0-2 cu Napoli în campionat și 0-1 cu Fiorentina în optimile Coppa Italia. Sampdoria s-a impus în ultimele două meciuri directe cu Empoli, însă perioada slabă pe care o traversează nu-i dă prea multe șanse. Am ales varianta „ambele echipe marchează: da” la Empoli – Sampdoria care la Unibet are o cotă de 1,76, foarte ofertantă.

Victoria lui Cadiz în meciul cu Elche sare în ajutor cu o cotă de 1,94

Pentru al doilea meci de pe biletul zilei la pariuri am ales duelul de la coada clasamentului din La Liga, Cadiz – Elche, ora 22:00. Ambele echipe se află pe locuri de retrogradare și au nevoie mare de victorie.

Cu o victorie, Cadiz are șansa să iasă pentru un moment din zona roșie. Echipa antrenată de Sergio se află pe locul 15, cu 15 puncte în 16 partide. În primele două partide de la reluarea campionatului, Cadiz a remizat, scor 1-1 cu Almeria și a câștigat, 1-0 cu Valencia.

Elche se află deja cu un pas în Segunda Division. Trupa lui Pablo Machin a acumulat doar patru puncte în 16 partide și nu are nicio victorie în campionat. Mai mult decât atât, Elche a fost eliminată din Copa del Rey de o echipă mai slab cotată. Am ales varianta „1 solist” care are la Unibet o cotă de 1,94.

Posibil câștig de 341 de lei cu biletul zilei la pariuri

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Unibet o cotă de 1,76 pentru pronosticul „ambele echipe marchează: da” la meciul Empoli – Sampdoria și o cotă de 1,94 pentru „1 solist” la Cadiz – Elche, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,41. Numai bună pentru un câștig de 341 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.