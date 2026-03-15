Biletul zilei la pariuri, luni, 16 martie 2026. Câștig de 633 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Spaniei, în care evoluează echipe care trag tare pentru salvarea de la retrogradare. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.33 la Winboss și așteptăm un profit minunat cu biletul zilei la pariuri de luni, 16 martie 2026.

Victoria Fiorentinei aduce o cotă de 1.95 pentru biletul zilei la pariuri de luni, 16 martie 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Cremonese – Fiorentina, din etapa a 29-a din Serie A, programat de la ora 21:45. Este un duel între două formații aflate în zona minată a clasamentului.

După un început de sezon încurajator, gazdele au intrat într-o pasă extrem de proastă. Fără victorie de mai bine de 3 luni, Cremonese a înregistrat în această perioadă 4 remize și 10 înfrângeri și a coborât pe loc ce duce în Serie B.

Deși este , Fiorentina dă o importanță uriașă campionatului pentru a scăpa de rușinea unei retrogradări și deocamdată a reușit să ajungă deasupra liniei roșii. La acest meci vom miza pe varianta ”2 solist”, care are la Winboss o cotă de 1.95.

Cotă de 3.25 de la Rayo Vallecano – Levante

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Rayo Vallecano – Levante, din runda a 28-a din La Liga, care va avea loc de la ora 22:00. Ambele formații au ca obiectiv în plan intern rămânerea pe prima scenă.

În ciuda faptului că nu a cunoscut gustul amar al eșecului în ultimele 5 partide de campionat, cu o , trupa lui Andrei Rațiu este în continuare sub amenințarea retrogradării.

Oaspeții sunt pe penultimul loc în clasament și au cea mai slabă defensivă din Spania, iar de acest lucru va încerca să profite Rayo. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 3.25 oferită de Winboss este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 633 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Winboss o cotă de 1.95 pentru pronosticul ”2 solist” în meciul Cremonese – Fiorentina și o cotă de 3.25 pentru ”total goluri: peste 3.5” la Rayo Vallecano – Levante, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.33. Numai bună pentru un câștig de 633 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.