Biletul zilei la pariuri, luni, 17 august 2026. Profit potențial de peste 500 de lei!

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Ultima zi de meciuri interne, înainte de revenirea cupelor europene, ne aduce o ofertă subțire pentru biletul zilei de luni, 17 august, dar am găsit trei jocuri prin colțurile continentului pentru un profit potențial de peste 500 de lei.

Portugalia, cota cea mai mare de pe biletul zilei de luni, 17 august

Începem periplul european în Portugalia, acolo unde Benfica merge pe terenul Casei Pia, în etapa a doua a campionatului, luni, de la 22:15. În runda precedentă gazdele de azi au pierdut la Maritimo, scor 0-1, în timp ce „vulturii” din Capitală au remizat 2-2 cu Academica Viseu. Spre deosebire de adversara sa, Benfica are deja cinci partide disputate, datorită celor patru în preliminariile Europa League. Benfica a eliminat fără mari emoții pe St. Gallen, cu 1-2 afară și 5-0 acasă, și pe Hearts, 6-1 acasă și 1-1 afară.

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Așadar, „vulturii” au primit gol în patru dintre cele 5 oficiale de până acum. Și vor fi cu gândul la meciul cu Aarhus, din , ultimul hop înainte de grupă. Interesant e că, în direct, Casa Pia e neînvinsă de trei meciuri. A câștigat 3-1, după care a mai reușit două remize, 2-2 și 1-1, toate meciurile fiind în campionat. Deci, dacă ar fi să ne luăm după statistică, „ambele marchează” ar fi alegerea evidentă, iar la SUPERBET are cotă 2,22.

Ultimele clasate aduc profit

Din sud-vestul Europei plecăm spre nord. Mai întâi în Danemarca, pentru Brondby – Sonderjyske, de la ora 20:00. Ambele au jucat în play-off anul trecut, dar n-au reușit să se califice în cupele europene, gazdele pierzând barajul în fața lui FC Copenhaga. În noul sezon, însă, doar Brondby a confirmat, având 7 puncte din primele 3 etape. Oaspeții au reușit un singur punct până acum, în runda trecută după 0-0 cu Viborg. În aceste condiții, sunt pe ultimul loc din campionatul danez. Și, conform cotelor la victorie, Sonderjyske se află în fața unei noi înfrângeri. Evităm, totuși, un „solist” înșelător și pariem pe „peste 1,5 goluri Brondby”, la cotă 1,48 pe SUPEBET.

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Continuăm spre nord, iar în Suedia avem Hacken – Halmstad, tot de la 20:00. Pentru microbiștii români, . În momentul de față, nordicii sunt în plin campionat, iar Hacken e pe locul 7, cu 25 de puncte. Însă, un succes o duce pe ultima treaptă a podiumului. Iar adversarul e modest, Halmstad, de pe ultimul loc. Teoretic, meci ușor, cu echipa care a bifat o singură victorie în cele 16 etape de până acum. Echipa care are cel mai slab golaveraj, un incredibil -22. Am ales, la acest meci, „Hacken, handicap -1,5”, adică o victorie la cel puțin două goluri a gazdelor, la o cotă de 1,82 pe SUPERBET.

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Biletul zilei de luni, 17 august, profit potențial de 500 de lei

În concluzie, avem trei meciuri și o cotă totală de 5,97. Cu un mic bonus de la SUPERBET și o miză de 100 de lei, câștigul nostru poate fi de 613 lei, adică mai bine de 500 de lei profit. Un mod bun de a începe săptămână. ATENȚIE! Biletul zilei de luni, 17 august, nu este un câștig garantat. Sunt trei pronosticuri alese cu grijă, dar responsabilitatea plasării unui pariu bazat pe acestea revine fiecărei persoane în parte.