Duelurile tari din preliminariile Cupei Mondiale continuă, iar noi, alături de Don.ro, am pregătit un bilet interesant pentru ziua de luni, care ne poate rotunji serios veniturile în acest început de săptămână.

Biletul zilei la pariuri, luni, 17 noiembrie 2025. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din preliminariile CM 2026

Cu siguranță, cel mai atractiv duel al zilei de luni, 17 noiembrie, din preliminariile Cupei Mondiale este, de departe, Germania – Slovacia. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte, mai precis 12, iar câștigătoarea va merge la turneul final de anul viitor.

Germania se mulțumește și cu o remiză, întrucât are un golaveraj mai bun, însă e greu de crezut că nemții vor risca să joace la egal cu Slovacia, care vine în căutarea unei victorii istorice.

Noi suntem de părere că vom avea parte de un meci spectaculos, cu răsturnări de situație dramatice, iar la Don.ro cota pentru selecția total goluri peste 2,5 este una atractivă, de 1,47.

Spectacol garantat în Muntenegru – Croația

Un alt meci interesant al zilei de luni este Muntenegru Croația. iar gazdele nu mai pot ajunge pe locul doi, însă tocmai din acest motiv duelul ar putea fi unul spectaculos.

Și aici ne așteptăm la un meci aprins și mizăm pe exact aceeași selecție la Don.ro, total goluri peste 2,5, doar că de această dată cota este una și mai mare, de 1,71, o valoare care ne poate ridica și mai mult veniturile.

