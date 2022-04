Biletul zilei la pariuri, luni, 18 aprilie 2022. Câștig de aproape 350 de lei cu meciuri din Spania și Italia

Astăzi pariem pe două întâlniri din Spania și Italia, în care joacă echipe care au fost eliminate surprinzător din cupele europene. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3,39 la şi aşteptăm un profit major.

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul FC Barcelona – Cadiz, din etapa a 32-a din La Liga, care va începe la ora 22:00. Catalanii au un parcurs excepțional în acest an în campionat, dar startul modest îi împiedică să se mai gândească la titlu.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Atalanta Bergamo – Hellas Verona, din runda a 33-a din Serie A, care are startul tot la ora 22:00. TRupa lui Gian Piero Gasperini are un sezon mult sub așteptări și sunt mari șanse să nu princă loc de cupe europene.

Golurile de la Barcelona – Cadiz aduc o cotă de 1,56

Catalanii au suferit o eliminare neașteptată în sferturile de finală ale Europa League, fiind învinși categoric de Eintracht Frankfurt chiar pe Camp Nou. Oamenii lui Xavi s-au simțit ca în deplasare, arena din Barcelona fiind invadată de fanii nemți.

În campionat, Barcelona are o serie extraordinară și acest lucru a urcat-o până pe locul secund, dar încă departe de marea rivală Real Madrid. Oricum, catalanii par să fie pe drumul cel bun pentru un loc de Champions League, care părea un țel de neatins în iarnă.

În așteptarea , Barca primește vizita lui Cadiz, o echipă care trage din greu pentru a se salva de la retrogradare. La acest meci vom miza pe varianta ”peste 2,5 goluri”, care are la o cotă de 1,56.

Cotă de 2,17 de la Atalanta – Verona pentru biletul zilei

După un 1-1 în deplasare, Atalanta a ratat calificarea în semifinalele Europa League, fiind învinsă acasă de RB Leipzig. Este o dezamăgire uriașă pentru formația lui Valentin Mihăilă, care riscă să nu prindă cupele europene pentru sezonul viitor.

Situația din campionat este una complicată, fiind la cinci puncte în spatele ultimului loc care asigură prezența în Europa și de 12 puncte față de Juventus care se află pe ultima poziție ce duce în Champions League.

Bergamascii nu-și mai pot permite să piardă puncte, astfel că Gasperini se vede nevoit să schimbe strategia și să abordeze mult mai prudent jocurile de acum încolo. În aceste condiții, am ales pronosticul ”nu marchează ambele echipe”, pentru că și cota de 2,17 oferită de este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 339 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la o cotă de 1,56 pentru pronosticul ”peste 2,5 goluri” în meciul FC Barcelona – Cadiz și o cotă de 2,17 pentru ”nu marchează ambele echipe” la Atalanta Bergamo – Hellas Verona, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 3,39. Numai bună pentru un câștig de 339 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.