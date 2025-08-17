Biletul zilei la pariuri, luni, 18 august 2025. Câștig de 397 de lei cu fotbal

Prima etapă din cele mai tari campionate este pe final, iar noi vom paria pe două meciuri din Premier League și La Liga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.97 la și așteptăm un profit formidabil cu biletul zilei la pariuri de luni, 18 august 2025.

Cotă de 1.75 de la Leeds United – Everton pentru biletul zilei la pariuri de luni, 18 august 2025

În prima etapă au fost partide pline de goluri, cum ar fi Liverpool – Bournemouth 4-2, Wolves – Manchester City 0-4 sau Tottenham – Burnley 3-0.

Meciul ce închide prima etapă din campionatul englez este Leeds United – Everton. Nou-promovata întâlnește formația ce a terminat pe locul 13 în sezonul precedent, iar pentru noua stagiune a făcut câteva transferuri interesante cum ar fi Jack Grealish sau Dewsbury-Hall.

De partea cealaltă, Leeds s-a întărit cu fostul atacant al „caramelelor”, Calvert-Lewin, dar și cu alți fotbaliști cum ar fi Sean Longstaff sau Lucas Perri, fostul portar al lui Lyon, care i-a scos din sărite pe jucătorii de la FCSB prin paradele sale în meciul de la București.

Pentru această partidă, vom miza pe o întâlnire deschisă oricărui rezultat, în care ambele echipe vor încerca să obțină cele trei puncte. Din această cauză vom miza pe „GG – Ambele echipe marchează”, pariu pentru care Betano oferă o cotă de 1.75.

Cota de 2.27 de la Elche – Real Betis completează biletul zilei de luni

Tot luni, o altă nou-promovată își începe aventura din noul sezon. Este vorba despre Elche, care întâlnește direct o formație de top din Spania. Real Betis a terminat pe locul 6 în La Liga și a ajuns până în

Elche nu a făcut foarte multe transferuri, mai mult decât atât și-a vândut câțiva jucători înainte de noul sezon. Din această cauză, credem că formația din Sevilla nu va avea probleme, deși joacă în deplasare, și vom miza pe „2 solist”, pentru care Betano oferă o cotă bună de 2.27.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1.75 pentru pronosticul „GG” la Leeds United – Everton și o cotă de 2.27 pentru „2 solist” la meciul Elche – Real Betis, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.97, numai bună pentru un câștig de 397 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.