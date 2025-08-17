Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 18 august 2025. Câștig de 397 de lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 18 august 2025, poate aduce un câștig de 397 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Premier League și La Liga
FANATIK
17.08.2025 | 22:30
Biletul zilei la pariuri luni 18 august 2025 Castig de 397 de lei cu fotbal
Biletul zilei de luni este realizat pe baza a două meciuri din Premier League și La Liga. Foto: Hepta.ro

Prima etapă din cele mai tari campionate este pe final, iar noi vom paria pe două meciuri din Premier League și La Liga. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 3.97 la și așteptăm un profit formidabil cu biletul zilei la pariuri de luni, 18 august 2025.

ADVERTISEMENT

Cotă de 1.75 de la Leeds United – Everton pentru biletul zilei la pariuri de luni, 18 august 2025

Premier League, competiția care a lipsit tuturor fanilor fotbalului, s-a întors cu meciuri spectaculoase. În prima etapă au fost partide pline de goluri, cum ar fi Liverpool – Bournemouth 4-2, Wolves – Manchester City 0-4 sau Tottenham – Burnley 3-0.

Meciul ce închide prima etapă din campionatul englez este Leeds United – Everton. Nou-promovata întâlnește formația ce a terminat pe locul 13 în sezonul precedent, iar pentru noua stagiune a făcut câteva transferuri interesante cum ar fi Jack Grealish sau Dewsbury-Hall.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Leeds s-a întărit cu fostul atacant al „caramelelor”, Calvert-Lewin, dar și cu alți fotbaliști cum ar fi Sean Longstaff sau Lucas Perri, fostul portar al lui Lyon, care i-a scos din sărite pe jucătorii de la FCSB prin paradele sale în meciul de la București.

Pentru această partidă, vom miza pe o întâlnire deschisă oricărui rezultat, în care ambele echipe vor încerca să obțină cele trei puncte. Din această cauză vom miza pe „GG – Ambele echipe marchează”, pariu pentru care Betano oferă o cotă de 1.75.

ADVERTISEMENT
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în...
Digi24.ro
„Marionetele Kremlinului”. Cum sunt instruiți profesorii ruși să depisteze eventuale „porniri criminale” în rândul studenților străini

Cota de 2.27 de la Elche – Real Betis completează biletul zilei de luni

Tot luni, o altă nou-promovată își începe aventura din noul sezon. Este vorba despre Elche, care întâlnește direct o formație de top din Spania. Real Betis a terminat pe locul 6 în La Liga și a ajuns până în finala UEFA Conference League, unde a fost învinsă categoric de Chelsea cu 4-1.

ADVERTISEMENT
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales
Digisport.ro
Liber de contract de două luni și jumătate, Ianis Hagi a ales

Elche nu a făcut foarte multe transferuri, mai mult decât atât și-a vândut câțiva jucători înainte de noul sezon. Din această cauză, credem că formația din Sevilla nu va avea probleme, deși joacă în deplasare, și vom miza pe „2 solist”, pentru care Betano oferă o cotă bună de 2.27.

ADVERTISEMENT

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Betano o cotă de 1.75 pentru pronosticul „GG” la Leeds United – Everton și o cotă de 2.27 pentru „2 solist” la meciul Elche – Real Betis, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 3.97, numai bună pentru un câștig de 397 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pontul zilei de duminică, 17 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50...
Fanatik
Pontul zilei de duminică, 17 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5.50 la Superbet pentru Rapid – FCSB
Pontul zilei de sâmbătă, 16 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25...
Fanatik
Pontul zilei de sâmbătă, 16 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Petrolul – Hermannstadt
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 16 august 2025. Câștig de peste 500 de...
Fanatik
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 16 august 2025. Câștig de peste 500 de lei cu fotbal
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat...
iamsport.ro
Reacția lui Gigi Becali după ce Ilie Bolojan i-a tăiat pensia. N-a lăsat loc de interpretări
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!