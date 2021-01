Biletul zilei la pariuri, luni, 18 ianuarie 2021. Două pronosticuri curajoase, pentru 585 de lei

Biletul zilei la pariuri, luni, 18 ianuarie 2021. Pentru astăzi, vă propunem două pronosticuri curajoase, la o cotă totală de 5,85 la Get’s Bet. Mizăm pe victoriile categorice ale unor echipe aflate în formă în faţă unor adversare care au uitat să câştige.

Cagliari – AC Milan, de la 21:45, în etapa a 18-a din Serie A, este primul meci de pe biletul zilei. Oaspeţii sunt pe primul loc al campionatului şi pornesc având prima şansă în faţa unei formaţii care nu a câştigat niciodată în precedentele 10 jocuri.

Cea de-a doua partidă de pe biletul zilei este Arsenal – Newcastle, de la 22:00, în runda cu numărul 19 din Premier League. Gazdele sunt în creştere, cu 10 puncte din ultimele 4 etape, în timp ce oaspeţii au acumulat unul singur în acelaşi interval de timp.

AC Milan aduce o cotă de 2,60 pe biletul zilei

Cagliari este o formaţie ieşită din formă. Ultima victorie în campionat datează din 7 noiembrie 2020, un 2-0 cu Sampdoria pe teren propriu, iar de atunci au mai fost 10 partide, 4 remize şi şase înfrângeri. Dacă includem înfrângerea recentă din Cupă, Cagliari a ajuns la 5 eşecuri consecutive, un parcurs extrem de îngrijorător pentru Răzvan Marin şi colegii lui. Chiar dacă este cel mai bine cotat jucător român, mijlocaşul trecut pe la Standard şi Ajax nu a reuşit să îşi ajute prea mult echipa.

AC Milan, în schimb, are un parcurs excelent. „Diavolii“ au o singură înfrângere, 1-3 în derby-ul cu Juventus, plus 12 victorii şi 4 remize. Echipa lui Ciprian Tătăruşanu conduce în Serie A, cu 40 de puncte, şi îşi poate consolida poziţia cu o victorie la Cagliari. Până acum, în opt deplasări, Milan a câştigat de şapte ori şi a remizat la Genoa (2-2). Are 17-7 golaverajul în partidele de afară şi porneşte ca favorită certă şi în aceast meci.

În ultimii doi ani, cele două echipe s-au întâlnit de 3 ori şi de fiecare dată s-a impus formaţia antrenată de Stefano Pioli. Au fost două confruntări pe San Siro, ambele terminate cu scorul de 3-0 pentru gazde, şi una la Cagliari, 2-0 pentru Milan, în urmă cu puţin peste un an, pe 11 ianuarie 2020. „AC Milan handicap -1“ are cotă 2,60 la Get’s Bet.

14 victorii în ultimele 15 directe din campionat pentru Arsenal

Arsenal este o formaţie care a înregistrat o creştere în joc şi în rezultate în ultima perioadă. A trecut de Chelsea cu 3-1, după care le-a bătut pe Brighton (1-0) şi West Brom (4-0) în deplasare, pentru ca, în etapa precedentă să remizeze 0-0 cu Palace pe teren propriu. Elevii lui Mikel Arteta nu au primit, deci, gol de 3 meciuri.

De partea cealaltă, Newcastle a pierdut în meciul precedent de Premier League la Sheffield United. A fost prima şi singura victorie a lui Sheffield, care e ultima în clasament, cu 5 puncte acumulate în cele 19 partide disputate. În toate comepetiţiile, Newcastle nu a mai câştigat din 12 decembrie, în acest interval fiind eliminată din Cupa Ligii de Brentford (formaţie de ligă secundă) şi din Cupă chiar de Arsenal, după 0-0 în 90 de minute şi două goluri marcate în reprizele suplimentare.

În duelurile directe, Arsenal are avantaj clar. A ieşit învingătoare în ultimele 5, chiar dacă în Cupă a avut nevoie de prelungiri. Mai mult, din ultimele 15 confruntări de Premier League , Newcastle a câştigat una singură, iar celelalte 14 au fost victorii în dreptul lui Arsenal. „1 pauză / 1 final“ are cota 2,25 la Get’s Bet.

Biletul zilei are un câştig potenţial de 585 de lei

În concluzie, astăzi vă propunem un bilet curajos, cu două cote mari, dar cu şanse ridicate de reuşită. O victorie a lui AC Milan la cel puţin două goluri diferenţă pe terenul lui Cagliari beneficiază de cota 2,60 la Get’s Bet, iar Arsenal să conducă şi la pauză, şi la final pe Newcastle are cotă 2,25 la aceeaşi casă.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.