Biletul zilei la pariuri, luni, 18 mai 2026. Câștig de 478 de lei cu fotbal

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Israelului și Angliei, în care se dau ultimele bătălii. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4.78 la MaxBet și așteptăm un profit drăguț cu biletul zilei la pariuri de luni, 18 mai 2026.

Cotă de 2.60 de la Maccabi Bnei Raina – Netanya pentru biletul zilei la pariuri de luni, 18 mai 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Maccabi Bnei Raina – Netanya, din etapa a 7-a, ultima a play-out-ului din Ligat ha’Al, programat de la ora 20:00. Duelul nu are nicio miză pentru niciuna dintre combatante.

Gazdele, , au retrogradat matematic în eșalonul secund, iar partida reprezintă doar ultima apariție în fața propriilor suporteri în acest sezon negru.

Oaspeții au dovedit că sunt cea mai bună formație din play-out și vor dori să încheie stagiunea cu un joc care să dea încredere pentru viitor. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total goluri: peste 3.5”, pentru că și cota de 2.60 oferită de MaxBet este foarte tentantă.

Golurile de la Arsenal – Burnley aduc o cotă de 1.84

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Arsenal Londra – Burnley, din etapa a 37-a din Premier League, care va avea loc de la ora 22:00. Este o partidă total dezechilibrată între o echipă care visează la titlu și alta care și-a semnat deja retrogradarea în Championship.

”Tunarii” simt tot mai pregnant mirosul marelui trofeu după o pauză de 22 de ani și e greu de crezut că se vor împiedica în fața unui adversar modest. Cu gândul și la finala Champions League, Mikel Arteta ar vrea să-și menajeze din piesele grele, dar .

Oaspeții vin ca mielul la tăiere pe Emirates, mai ales că au cea mai slabă apărare din campionat. La acest meci vom miza pe varianta ”total goluri: peste 3.5”, care are la MaxBet o cotă de 1,84.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 478 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la MaxBet o cotă de 2.60 pentru pronosticul ”total goluri: peste 3.5” în meciul Maccabi Bnei Raina – Netanya și o cotă de 1.84 pentru ”total goluri: peste 3.5” la Arsenal Londra – Burnley, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4.78. Numai bună pentru un câștig de 478 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.