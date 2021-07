Biletul zilei la pariuri, luni, 19 iulie 2021. Câștig de peste 400 de lei de la Get’s Bet cu meciuri din nordul Europei

Două meciuri din două dintre cele mai spectaculoase campioane ale Europei vă propunem pe biletul zilei de luni, 19 iulie. Tentați să pariem pe ultimul meci din etapa inaugurală a Ligii 1 am ales, două alternative sigure, până când ne vom lămuri cum stau lucrurile în campionatul nostru. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,30 la şi aşteptăm un profit generos.

Deschidem biletul zilei de luni, 19 iulie 2021, la pariuri cu meciul Kotkan Tyovaen Palloilijat – FC Haka, din Veikkausliiga, primul eșalon al fotbalului din Finlanda, care va începe la ora 18:30. Este o întâlnire deloc inegală, cu atât mai mult cu cât situația din clasament a celor două este identică.

Pentru a doua întâlnire rămânem în Nord, dar ne mutăm în vecini, în campionatul Suediei, pentru înfruntarea dintre Halmstadts – Varbergs. Veți observa că am ales două partide din subsolurile clasamentelor celor două campionate, pentru că aici avem argumente pentru câștig.

KTP – FC Haka ne aduce o cotă de 2,15 la biletul zilei

Mizăm, așa cum spuneam, în prima propunere a zilei pe un meci din campionatul Finlandei. Kotkan Tyovaen Palloilijat și FC Haka au început prost campionatul, dar măcar în ceea ce-i privește pe oaspeți este oarecum normal după ani de zile în care au absentat din primul eșalon.

O situație ușor neobișnuită pentru Haka, în condițiile în care este una dintre echipele cu un palmares frumos în campionatul Finlandei: 9 titluri și nu mai puțin de 12 Cupe. Au fost, însă, ani grei pentru Haka, altfel o echipă obișnuită cu succesul, susținută de toată comunitatea din Valkeakoski, orașul unde își are sediul.

De data aceasta niciuna dintre combatante nu este favorită în opinia noastră și în consecință vom alege o variantă care să ne aducă bani, bazându-ne pe ceea ce au arătat oponentele de luni seara în precedentele 11 etape. Situate în subsolul clasamentului, cu puncte puține, niciuna nu va forța. Vom miza așadar pe un pariu la îndemână, conform cu realitatea statistică, o variantă ”multigol la final de 2-3 goluri”, pentru că și cota de 2,15 oferită de este mai mult decât ofertantă și pentru că statistica ne ajută.

Cotă de 2,00 pe biletul zilei la Halmstadts – Varbergs

A doua propunere de pe biletul zilei de luni, 19 iulie, este și ea una săracă în goluri, dar argumentată de rezultatele pe care cele două echipe le-au obținut în acest sezon. Și în acest caz vorbim de două echipe aflate în suferință, în subsolul clasamentului, deocamdată, totuși, nesemnificativ acest amănunt, în condițiile în care s-au disputat doar 10 etape din campionatul Suediei.

De echipa gazdă, Halmstadts cu siguranță am auzit fiecare dintre noi. Este o prezență obișnuită în prima ligă suedeză și pe deasupra o fostă campioană. Chiar dacă începutul sezonului nu este unul deloc fericit, vom miza pe o revenire de formă și pentru că Varberg este o echipă care nu prea pune preț pe succes.

Sigur că acest amănunt este aproape nesemnificativ în campionatele din nordul Europei și că Varberg are șansa ei, pe care i-o acordăm și noi pentru un eventual rezultat de egalitate. Și tocmai pentru că mizăm pe ambiția oaspeților de a nu face figurație la Halmstadts vom miza și pe un număr redus de goluri. Pentru acest meci vom miza prin urmare pe varianta ”1X și sub 2,5 goluri”, care are la o cotă de 2,00.

Biletul zilei aduce un profit potențial de 349 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, 19 iulie, la pariuri, avem de la o cotă de 2,15 pentru pronosticul ”multigol final 2-3 goluri” în meciul KTP – FC Haka și o cotă de 2,00 pentru ”1X și sub 2,5 goluri” la Halmstadts –Varberg, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,30, numai bună pentru un câștig de 430 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.