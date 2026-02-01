Pariuri sportive

Biletul zilei la pariuri, luni, 2 februarie 2026. Câștig de 621 lei cu fotbal

Biletul zilei la pariuri de luni, 2 februarie 2026, poate aduce un câștig de 621 lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal din campionatele de top din Europa.
FANATIK
01.02.2026 | 22:30
Biletul zilei la pariuri luni 2 februarie 2026 Castig de 621 lei cu fotbal
Biletul zilei de luni, 2 februarie, poate aduce un câști de 621 de lei. Sursă foto: Hepta
Astăzi pariem pe trei întâlniri din campionatele de top de pe continent. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6.21 la NetBet și așteptăm un profit superb cu biletul zilei la pariuri de luni, 2 februarie 2026.

Cotă de 1.73 de la Sunderland – Burnley pentru biletul zilei la pariuri de luni, 2 februarie 2026

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Sunderland, din etapa a 24-a din Premier League, programat de la ora 22:00. Este un duel extrem de interesant între două dintre formațiile care se bat pentru rămânerea în primul eșalon.

Sunderland a renăscut după revenirea în Premier League și visează la un loc de cupă europeană. De cealaltă parte, Burnley este pe penultimul loc. Având în vedere pozițiile din clasament, formația de pe „Stadium of Light” pleacă cu prima șansă, astfel că alegem pariul „1 solist”, care are la NetBet o cotă de 1.73.

Golurile de la Mallorca – Sevilla aduc o cotă de 1.85

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Mallorca – Sevilla, din runda a 22-a din La Liga, care va avea loc de la ora 22:00. Cele două formații se află la doar trei puncte diferență.

Cum lupta pentru salvare este extrem de disputată, ambele formații vor lupta să marcheze. Duelul se anunță echilibrat, astfel că am ales selecția „GG – Ambele echipe marchează”, care are la NetBet cota 1.85.

Victoria Romei aduce cota 1.94

Ultimul meci de pe biletul zilei este cel dintre Udinese și Roma. Formația din capitală arată foarte bine și pleacă ca mari favoriți în duelul cu echipa la care este legitimat și Răzvan Sava.

În consecință, pentru acest meci am selectat „2 solist”, care completează biletul zilei de luni, 2 februarie, cu o cotă de 1.94. Selecția pare una sigură, Roma arătând sclipitor sub comanda lui Gian Piero Gasperini.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la NetBet o cotă de 1.73 pentru pronosticul ”1 solist” în meciul Sunderland – Burnley, o cotă de 1.85 pentru ”ambele echipe înscriu: da” la Mallorca – Sevilla și o cotă de 1.94 la „2 solist” în meciul Udinese – AS Roma, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6.21. Numai bună pentru un câștig de 621 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.

Pronosticurile pentru biletul zilei de luni:

  • 1 solist – Sunderland – Burnley, cotă 1.73
  • GG, ambele echipe marchează – Mallorca – Sevilla, cotă 1.85
  • 2 solist – Udinese – Roma, cotă 1.94
