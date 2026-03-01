Biletul zilei la pariuri, luni, 2 martie 2026. Câștig de 425 de lei cu meciuri din Spania și Italia

ADVERTISEMENT

Spectacolul oferit de fotbal nu se oprește indiferent de zi, iar cele mai tari campionate ale lumii au meciuri și în timpul săptămânii. Astfel căutăm să profităm de oferta de luni și mizăm pe 3 partide interesante în .

Udinese – Fiorentina, meci important pentru formația gazdă

Etapa cu numărul 27 din Serie A se încheie cu meciul dintre Udinese și Fiorentina, două echipe care nu au un sezon la nivelul așteptărilor. Trupa gazdă are o zestre mai mare strânsă, însă ultimele etape nu au fost cu cele mai bune rezultate. Nu mai puțin de 3 înfrângeri la rând au suferit cei de la Udinese și pornesc duelul cu gruparea viola într-o formă slabă.

De cealaltă parte, cei de la au avut un reviriment și momentan au ieșit din zona locurilor de retrogradare și au 24 de puncte, însă nu pot să stea liniștiți. Noi mizăm la meciul dintre Udinese și Fiorentina pe faptul că gazdele înving sau fac egal pentru o cotă de 1,61 oferită de Superbet.

Real Madrid – Getafe, „Galacticii” continuă lupta pentru primul loc

Real Madrid primește vizita celor de la Getafe, trupă care este de asemenea din capitala Spaniei, însă care de-a lungul timpului a avut diferite meciuri în care a reușit să pună probleme gigantului „blanco”. Acum, însă, fanii trupei de pe Santiago Bernabeu speră că vor avea parte de o victorie fără mari emoții, asta pentru că Barcelona și-a luat toate cele 3 puncte din duelul cu Villarreal.

Fiind mare favorită la a câștiga meciul, trupa condusă de Alvaro Arbeloa trebuie să-și respecte blazonul și noi mizăm pe 1 solist pentru o cotă de 1,33 oferită de Superbet.

Pisa – Bologna, avem parte de o surpriză sau învinge favorita?

Etapa 27 din Serie A mai are programat în ziua de luni o altă partidă, între Pisa, nou-promovată, și Bologna, trupă care a fost anul trecut o revelație și a reușit calificarea în Europa League. Diferența de valoare dintre cele două formații este evidentă, însă rămâne de văzut dacă oaspeții vor profita de acest lucru.

Noi mizăm pe o victorie a celor de la Bologna pentru o cotă de 2,00 oferită de Superbet. Astfel, biletul zilei e format din cele 3 meciuri de mai sus, la o cotă totală de 4,25, iar cu o miză de 100 de lei putem câștiga 425 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.