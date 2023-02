Biletul zilei la pariuri, luni, 20 februarie 2023. Câștig de aproape 650 de lei cu meciuri din România

Astăzi pariem pe ultimele două întâlniri din etapa a 26-a a campionatului României, în care se dau bătălii grele pentru accederea în play-off. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 6,40 la Casa Pariurilor şi aşteptăm un profit excepțional.

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul FC Botoșani – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, care începe la ora 17:00. Pentru moldoveni nu există altă variantă decât victoria dacă vor să mai păstreze șanse pentru locul 6.

ADVERTISEMENT

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este FC U Craiova – FC Voluntari, programată de la ora 20:00. Chiar dacă au pierdut la ”masa verde” partida cu Sepsi, oltenii lui Mititelu încă nu au depus armele pentru play-off.

Cotă de 3,35 de la FC Botoșani – Sepsi pentru biletul zilei

Moldovenii au început în forță anul 2023 odată cu aducerea pe banca tehnică a lui Flavius Stoican și cu trei victorii la rând au început să spere că pot da lovitura și prinde play-off-ul. Dar a venit și trupa lui Valeriu Iftime a făcut un pas mare în spate.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Sepsi are un start de an împleticit, cu o înfrângere și două rezultate de egalitate, dar răsuflă ușurată după ce a primit de la comisii cele 3 puncte din meciul întrerupt cu FC U Craiova și are un avans important în lupta pentru locul 6.

Este de așteptat să avem un meci în care gazdele să forțeze victoria, iar oaspeții să încerce să lovească pe contraatac. În aceste condiții, am ales pronosticul ”x solist”, pentru că și cota de 3,35 oferită de Casa Pariurilor este foarte tentantă.

ADVERTISEMENT

Primul gol de la FC U Craiova – FC Voluntari aduce o cotă de 1,91

Nu de puține ori s-a spus că oltenii practică un joc spectaculos, poate chiar cel mai plăcut din SuperLiga, însă rezultatele au fost rareori pe măsura așteptărilor. Deși sunt 7 puncte până la Sepsi, iar Adrian Mititelu a zis de mai multe ori că e greu de prins play-off-ul, oltenii nu au de gând să renunțe.

Singura problemă în tabăra gazdelor o reprezintă situația tensionată dintre patron și suporteri, care s-ar putea răsfrânge asupra echipei. Mai ales că Mititelu a anunțat măsuri de siguranță draconice și chiar .

ADVERTISEMENT

Cu patru înfrângeri în tot atâtea meciuri în 2023, FC Voluntari și-a luat adio de la play-off, dar dacă nu va exista un reviriment echipa va ajunge chiar și pe locurile retrogradabile. La acest meci vom miza pe varianta ”minutul primului gol: 28+”, care are la Casa Pariurilor o cotă de 1,91.

ADVERTISEMENT

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 640 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Casa Pariurilor o cotă de 3,35 pentru pronosticul ”x solist” în meciul FC Botoșani – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și o cotă de 1,91 pentru ”minutul primului gol: 28+” la FC U Craiova – FC Voluntari, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 6,40. Numai bună pentru un câștig de 640 de lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.