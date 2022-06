Biletul zilei la pariuri, luni, 20 iunie 2022. Mizăm pe meciuri din campionatele din nordul Europei pentru un câștig de peste 320 de lei

Pentru ziua de luni, 20 iunie 2022 pentru biletul zilei la pariuri vă propunem două meciuri pe care mergem cu încredere, pentru că am avut grijă să le studiem cu atenția cuvenită și pentru că vizăm și un profit de peste 320 de lei. Evident vom și argumenta pentru fiecare în parte alegerea făcută. Vorbim despre două meciuri din două campionate în care golurile se înscriu pe bandă rulantă. Vom miza 100 de lei pe o cotă totală de 3,22 la .

Deschidem biletul zilei de luni, 20 iunie 2022 cu un meci în care vom urmări la lucru două dintre echipele norvegiene care evoluează în cel de al doilea eșalon valoric, Skeid și Sogndal. Nu vă spun nimic aceste nume? Nu e nicio problemă, noi vom încerca să vă convingem că merită să pariați pe meciul lor din etapa a 10-a a întrecerii nordice.

Pentru a doua propunere rămânem în partea înghețată a Europei pentru un duel între două dintre echipele islandeze de tradiție, grupări pe care suntem obișnuiți să le vedem evoluând în primul eșalon valoric din cel mai nordic campionat de pe ”Bătrânul continent”. Poate că pentru cei mai mulți dintre pariori nume precum Breidablik, sau KA Akureiry sunt absolut anonime, însă și în acest caz avem argumente să vă convingem să începeți să urmăriți și, de ce nu, să pariați pe acest campionat.

Cotă de 1,76 pe biletul zilei în disputa Skeid – Sogndal

Prima propunere de pe biletul zilei de luni, 20 iunie 2022, este așa cum spuneam mai devreme întâlnirea dintre Skeid și Sogndal, din etapa a 10-a a diviziei secunde din Norvegia. Din experiențele anterioare știm deja că în campionatele din țările nordice golurile nu se lasă prea mult așteptate și exact pe acest pont vom merge și noi.

În primul rând, fiind vorba despre un duel între două echipe din Norvegia trebuie să fim atenți la multitudinea de oferte pe goluri. Nu dor în Norvegia, ci în general în campionatele din nordul Europei nu prea dăm greș dacă mergem pe ideea că se vor marca multe goluri. În ce ne privește de cele mai multe ori avem emoții doar că am putea depăși anumite cote pe care le alegem atunci când mergem pe numărul de reușite.

Am ales acest duel și pentru că gazdele de la Skied, echipa categoric mai populară și mai galonată (un titlu de campioană și 7 Cupe se regăsesc în palmaresul celor de la Skeid), sunt într-un moment de cumpănă. Ajunsă pe ultimul loc în clasamentul celui de al doilea nivel al fotbalului din Norvegia, pentru Skied e clar momentul unei redescoperiri.

Nu ne facem probleme că vor retrograda, așa cum nu ne facem probleme că ar putea pierde acest meci. Însă, așa cum am mai spus deja, în campionatele nordice e periculos să mizăm pe victoria uneia, sau a celeilalte echipe. În consecință, opțiunea noastră va fi: ”ambele marchează și peste 2,5 goluri în meci”, care are la o cotă de 1,76.

Breidablik – Akureiry ne aduce o cotă de 1,83 la biletul zilei

Mergem și mai în nord, în Islanda, pentru cea de a doua confruntare pe care am studiat-o și pe care v-o propunem pe biletul zilei de luni, 20 iunie 2022. Am încercat să găsim un pont care, combinat cu prima opțiune, să ne satisfacă setea de câștig financiar și credem că am găsit exact ceea ce căutam. În plus, este și un duel în care se înfruntă două dintre echipele din fruntea clasamentului.

Opțiunea pe care v-o propunem se bazează și pe rezultatele obținute de cele două oponente, Breidablik, respectiv Akureiry, în precedentele partide disputate până acum în primul eșalon islandez, dar și bazându-ne pe rezultatele pe care cele două oponente le-au înregistrat de-a lungul timpului în întâlnirile directe. Trebuie să spunem că nici Breidablik, nici Akureiry nu se numără printre cele mai galonate echipe ale Islandei, dar pozițiile pe care le ocupă acum în clasament ne-au convins că merită să pariem pe jocul lor.

Gazdele au cel mai bun atac în acest început de sezon și ne așteptăm la multe goluri din partea lor, chiar dacă adversara are cea mai bună apărare. Pentru că e aproape imposibil să prezicem o învingătoare am ales și în acest caz pontul care credem că este cel mai apropiat de ceea ce se va întâmpla: ”ambele echipe înscriu și peste 2,5 goluri”, care are o cotă de 1,83 la .

Biletul zilei aduce un profit potențial de 322 de lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni, 20 iunie 2022, la pariuri, avem de la o cotă de 1,76 pentru pronosticul ”ambele înscriu și peste 2,5 goluri în meci” în duelul dintre Skied și Sogndal și o cotă de 1,83 pentru aceiași miză în oglindă ”ambele înscriu și peste 2,5 goluri în meci”, în disputa dintre Breidablik și Akureiry care, combinate pe un singur bilet ne garantează un câștig de 322 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.