Biletul zilei la pariuri, luni, 20 octombrie 2025. Câștig de 407 lei cu fotbal

Luni au loc ultimele meciuri din runda de Premier League și Serie A, întrucât marți va reveni, în sfârșit, Champions League. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,07 la Superbet și așteptăm un profit consistent cu biletul zilei la pariuri de luni, 20 octombrie 2025.

Cotă de 2,85 de la West Ham – Brentford pentru biletul zilei la pariuri de luni, 20 octombrie 2025

Ultimul meci al etapei cu numărul opt din Premier League va avea loc luni de la ora 22:00. West Ham și Brentford, două echipe ce nu au început foarte bine acest sezon de campionat, se întâlnesc într-un duel foarte important din zona retrogradării.

Brentford, echipă ce a suferit foarte multe schimbări înaintea noului sezon, a demonstrat că poate face partide extrem de bune, dar și foarte slabe. Nu de mult a reușit să învingă cu 3-1 , cu jucători foarte valoroși. În ultima etapă a ținut bine piept lui Manchester City și a cedat doar cu 0-1.

De partea cealaltă, „ciocănarii” l-au demis pe Graham Potter în urmă cu două etape, iar Nuno Espirito Santo a fost alesul pentru postul de principal. Londonezii au arătat mult mai bine cu Everton și Arsenal, însă au obținut un singur punct. Totuși, suntem de părere că West Ham, din păcate, este una dintre echipele ce candidează la retrogradarea în Championship la finalul acestui an și suntem de părere că Brentford nu va rata ocazia să ia cele trei puncte din acest meci direct. „2 solist” pentru o cotă de 2,85 oferită de Superbet.

Cota de 1,43 de la Cremonese – Udinese completează biletul zilei de luni

Cremonese este una dintre surprizele acestui sezon de Serie A. Fosta echipă a lui Vlad Chiricheș a revenit pe prima scenă a fotbalului italian și

Cremonese a învins formații precum AC Milan sau Sassuolo și a remizat cu Como, care este un adversar extrem de greu cu Cesc Fabregas la cârma echipei. Udinese este o echipă ce a rezistat o singură partidă fără să primească gol, cea contra celor de la Pisa. Din această cauză, vom miza pe „Peste 0,5 goluri Cremonese”, pentru o cotă de 1,43 oferită de Superbet.

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la Superbet o cotă de 2,85 pentru pronosticul „2 solist” la West Ham – Brentford și o cotă de 1,43 pentru „Peste 0.5 goluri marcate de gazde” în meciul Cremonese – Udinese, care, combinate pe un singur bilet, ne dau o cotă totală de 4,07, numai bună pentru un câștig de 407 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.