Biletul zilei la pariuri, luni, 21 septembrie 2026. Câștig de peste 500 de lei cu meciuri din Italia, Danemarca și Georgia

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Marile campionate de fotbal ale Europei intră într-o bine meritată pauză de trei săptămâni. În ciuda acestei secete de meciuri importante, am găsit câteva meciuri la Biletul zilei de luni, 21 septembrie 2026, care au potențial. Cota finală pe care am adunat-o din oferta celor de la DON.ro este una excelentă: 5,27.

Biletul zilei la pariuri, luni, 21 septembrie 2026. Mizăm pe spectacol la un meci din Danemarca pentru o cotă de 1,55

Pentru primul meci al zilei am mers în Danemarca. În etapa a 9-a, „Lanterna Roșie” Koge primește vizita celor de la Hobro, la ora 20:00. În acest campionat, duelurile sunt destul de „deschise”, iar golurile vine pe bandă rulantă. Dat fiind acest aspect, am ales pariul „Ambele marchează (GG)” pentru o cotă de 1,55 la DON.ro.

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În ultimele trei deplasări, cei de la Hobro au avut următoarele rezultate: 3-1, 1-2, 1-2. De cealaltă parte, Koge este . În total, 10 goluri s-au marcat în ultimele lor patru dispute. La duelul de luni ne sunt suficiente două reușite pentru ca pontul să fie „verde”.

Cote de peste 1,80 la meciuri din Italia și Georgia

Pe Biletul zilei de luni, 21 septembrie, am mai adăugat două cote de peste 1,80. De la ora 20:00, în etapa a 27-a din prima ligă a Georgiei, Dila Gori se deplasează pe terenul celor de la Spaeri. La acest meci anticipăm multe goluri, fapt pentru care am mizat pe pariul „Peste 2,5 goluri” la o cotă de 1,85 oferită de DON.ro.

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Seara de luni se încheie pe biletul nostru de la ora 21:30. În Italia, în Serie C, Trento este gazdă cu Pro Vercelli, în etapa cu numărul 6. De această dată vom alege un pariu bazat pe apărare. Mai exact, avem încredere că nu în acest meci. Cota la „sub 2,5 goluri” este de 1,83 la DON.ro. Statistica este de partea noastră. Ultimele meciuri ale gazdelor: 0-0, 0-1 și 0-1, iar ale oaspeților: 1-0, 1-0 și 1-0.

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ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.