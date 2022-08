Biletul zilei la pariuri, luni, 22 august 2022. Câștig de peste 400 de lei cu meciuri din Italia și Anglia

Astăzi pariem pe două întâlniri din campionatele Italiei și Angliei, în care sunt implicate echipe de mare tradiție. Mizăm 100 de lei pe o cotă totală de 4,11 la şi aşteptăm un profit mare.

Deschidem biletul zilei de luni la pariuri cu meciul Sampdoria Genova – Juventus Torino, din etapa a 2-a din Serie A, care începe la ora 21:45. ”Bătrâna Doamnă” a plecat la drum în noul sezon pentru a reveni în fruntea fotbalului italian.

A doua întâlnire pe care v-o propunem astăzi la biletul zilei este Manchester United – FC Liverpool, din runda a 3-a din Premier League, programată de la ora 22:00. Este un derby între două formații aflate la mare ananghie.

Șuturile pe poartă de la Sampdoria – Juventus aduc o cotă de 1,75

Cândva un mare derby al Italiei, duelul din Sampdoria și Juventus se rezumă la acest moment la un duel între o echipă care își propune salvarea de la retrogradare și alta care visează să redevină forța care a dominat Serie A timp de ani buni.

”Bătrâna Doamnă” cu o victorie clară în fața lui Sassuolo, dar antrenorul Massimiliano Allegri nu poate fi pe deplin mulțumit deoarece l-a pierdut pe Angel Di Maria, recent sosit la Torino.

Doria are mari probleme în ofensivă, acolo unde se bazează pe veteranii Quagliarella, Caputo și Gabbiadini, așa că șansa de a scoate ceva din acest meci este să se închidă foarte bine în defensivă. La acest meci vom miza pe varianta ”total șuturi pe spațiul porții: sub 8,5”, care are la o cotă de 1,75.

Cotă de 2,35 de la Manchester United – Liverpool pentru biletul zilei

Derby-ul din Premier League vine într-un moment nefast pentru ambele combatante, niciuna nereușind să obțină vreo victorie în primele etape. Mai mult, United are două înfrângeri și se află pe ultimul loc în clasament.

Pe Old Trafford tensiunea a ajuns la cote alarmante, iar Cristiano Ronaldo a ajuns să fie arătat cu degetul. În ciuda faptului că , acesta și-ar dori să plece cât mai curând de la United.

Liverpool a început stagiunea neașteptat de prost cu două remize, dar Jurgen Klopp a arătat că este un manager genial și în astfel de momente a știut să-și motiveze elevii. În aceste condiții, am ales pronosticul ”total cartonașe Liverpool: sub 1,5”, pentru că și cota de 2,35 oferită de este foarte tentantă.

Biletul zilei aduce un profit potenţial de 411 lei

În concluzie, pentru biletul zilei de luni la pariuri, avem de la o cotă de 1,75 pentru pronosticul ”total șuturi pe spațiul porții: sub 8,5” în meciul Sampdoria Genova – Juventus Torino și o cotă de 2,35 pentru ”total cartonașe Liverpool: sub 1,5” la Manchester United – FC Liverpool, care combinate pe un singur bilet ne dau o cotă totală de 4,11. Numai bună pentru un câștig de 411 lei dacă alegem să mizăm 100 de lei.

ATENȚIE! Acestea sunt doar niște pronosticuri ale tipsterilor FANATIK și nu reprezintă o garanție a câștigului. Fiecare persoană este responsabilă de ceea ce pariază și de sumele pe care alege să le mizeze.